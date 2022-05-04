Захарова: в случае вступления в НАТО Финляндия и Швеция станут местом противостояния

В МИД назвали Финляндию и Швецию местом противостояния с НАТО

Фото: Bezhav Mahmoud / Swedish Armed Forces / TT / AP

Смыслом существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией, это затронет Финляндию и Швецию, если они присоединятся к альянсу, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в интервью испанской газете ABC. Текст приводит пресс-служба министерства.

«В случае вступления в Альянс Финляндии и Швеции они станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для наших проверенных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся жители Швеции и Финляндии?», — поинтересовалась Захарова.

По ее мнению, утверждения, что НАТО является оборонительной организацией — «вымысел», поскольку блок стремится к сдерживанию Москвы, «радикальному изменению» военно-политической ситуации в Европе, а также к подрыву стратегического баланса сил.

«Спецоперацию России на Украине следует воспринимать как следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО, возглавляемой США, а не наоборот», — добавила представитель МИД.

Материал дополняется.