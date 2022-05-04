Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 18:11
В МИД назвали Финляндию и Швецию местом противостояния с НАТО Политика, 22:20
Как прошла «акция неповиновения» в Ереване Политика, 22:20
Изменится ли позиция Израиля по Украине после скандала из-за слов Лаврова Политика, 22:12
Путин наградил Алекперова орденом Политика, 22:10
В «Спартаке» отреагировали на сообщения о сокращении бюджета клуба Спорт, 22:06
В Калининграде автозавод выделил сотрудникам по 10 соток под огороды Общество, 21:57
Россия объявила о трех днях открытых гумкоридоров с «Азовстали» Политика, 21:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:43
«Касперский» ответил на совет госучреждениям Италии заменить его сервисы Политика, 21:43
Космонавту Вагнеру присвоили звание Героя России Политика, 21:36
Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка Бизнес, 21:31
В ЦСКА опровергли сообщения о существенном сокращении бюджета клуба Спорт, 21:21
Суд в Петербурге не увидел в цитировании Оруэлла дискредитацию армии Политика, 21:18
ФРС повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за 22 года Инвестиции, 21:17
Политика ,  
0 

В МИД назвали Финляндию и Швецию местом противостояния с НАТО

Захарова: в случае вступления в НАТО Финляндия и Швеция станут местом противостояния
Фото: Bezhav Mahmoud / Swedish Armed Forces / TT / AP
Фото: Bezhav Mahmoud / Swedish Armed Forces / TT / AP

Смыслом существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией, это затронет Финляндию и Швецию, если они присоединятся к альянсу, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в интервью испанской газете ABC. Текст приводит пресс-служба министерства.

«В случае вступления в Альянс Финляндии и Швеции они станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для наших проверенных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся жители Швеции и Финляндии?», — поинтересовалась Захарова.

По ее мнению, утверждения, что НАТО является оборонительной организацией — «вымысел», поскольку блок стремится к сдерживанию Москвы, «радикальному изменению» военно-политической ситуации в Европе, а также к подрыву стратегического баланса сил.

«Спецоперацию России на Украине следует воспринимать как следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО, возглавляемой США, а не наоборот», — добавила представитель МИД.

Премьер Финляндии сообщила о дискуссиях в парламенте о членстве в НАТО
Политика
Фото:finnishparliament / Flickr

Материал дополняется.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мария Захарова МИД Финляндия Швеция НАТО Скандинавия
Материалы по теме
Шойгу назвал законной целью прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter