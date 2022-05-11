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Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии гражданских лиц на «Азовстали»

Глава ДНР Денис Пушилин: «На «Азовстали» гражданских не осталось, руки у нас развязаны»
Глава ДНР заявил, что на комбинате «Азовсталь» больше не укрываются мирные жители и у формирований республики «развязаны руки» для продолжения действий против заблокированных на заводе украинских военных *
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских лиц, вооруженные подразделения Донецкой народной республики (ДНР) могут продолжать удары по заводу, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается гражданских, то, по нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал Пушилин.

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По его оценке, на территории завода укрываются около 1,2 тыс. украинских военных. Они оказывают сопротивление, но, как подчеркнул глава ДНР, испытывают дефицит боеприпасов.

Боевые действия в Мариуполе шли практически с начала российской военной спецоперации на Украине. В конце марта о штурме города объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в середине апреля он заявил о контроле над 98% Мариуполя. 13 апреля российское Минобороны сообщило об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на «Азовстали».

21 апреля глава Министерства обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии города. По словам министра, на «Азовстали» укрылись «остатки формирований националистов». Путин назвал нецелесообразным штурм завода и приказал отменить его.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Утром 25 апреля Минобороны объявило об открытии гуманитарного коридора с «Азовстали» для мирных граждан. Украинские военные могли выйти с территории только при условии сложения орудия и сдачи российским силам или подразделениям ДНР. В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук попросила генсека ООН Антониу Гутерриша стать инициатором и гарантом гуманитарного коридора для жителей Мариуполя. В Киеве хотели бы, чтобы в гуманитарной колонне находились представители Красного Креста и ООН. По словам Верещук, на комбинате находились тогда около 500 раненых военных и около 1 тыс. гражданских.

Возможность участия ООН в эвакуации Гутерриш обсудил с Путиным на встрече в Москве 26 апреля. Позже в ООН сообщили, что российский президент согласился с этой инициативой, а также заявили о формировании специальной команды для эвакуации людей с «Азовстали» с участием представителей Красного Креста.

Эвакуация при участии международных организаций началась 5 мая. За первые сутки, как сообщали Гутерриш и власти Донецкой народной республики, с завода вывели 500 мирных граждан. 7 мая Верещук сообщила об эвакуации с «Азовстали» всех женщин, детей и пожилых людей, не уточнив их число. В тот же день Минобороны заявило о завершении операции по эвакуации мирных жителей с предприятия. По данным министерства, был спасен 51 человек, в том числе 11 детей.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ранее российское Минобороны называло сообщения о нахождении на комбинате мирных жителей «информационным вбросом». Позднее сообщения о выходе с территории «Азовстали» или близлежащих домов гражданских стали появляться в российских государственных СМИ. 1 мая российское оборонное ведомство заявило об эвакуации накануне из близлежащих районов 46 человек, а 1–2 мая с территории завода — 126 человек.

По данным российских военных, на территории комбината заблокированы продолжающие удерживать оборону бойцы украинского батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен). Президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля предупредил, что гибель украинских военных на «Азовстали» станет финалом для переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. «Наши военные заблокированы. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются», — заявил он.

Зеленский позднее сообщил, что российской стороне предложили несколько вариантов эвакуации гражданских лиц и военных с блокированной территории, среди которых были обмен пленными и посредничество. Россия, по его словам, отказалась.

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9 мая Зеленский заявил, что у Украины нет возможности разблокировать Мариуполь военным путем, так как ее армия не располагает необходимым для этого тяжелым вооружением. Решать судьбу города Зеленский пообещал дипломатическим путем.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
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