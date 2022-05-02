Минобороны сообщило об эвакуации более 120 человек с «Азовстали»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

За два дня с территории завода «Азовсталь» вышли 126 человек, сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По данным ведомства, 30 апреля с завода вышли 46 человек. Из них 21 человек прятался на территории предприятия, еще 25 находились в ближайших домах. «Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в Донецкой Народной Республике», — заявили в министерстве.

1 мая из «Азовстали» вышли 80 мирных жителей. По версии Минобороны, их «удерживали украинские националисты». Людям предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.

11 человек решили остаться в ДНР, остальные 69 пожелали выехать на подконтрольную Украине территорию. Вместе с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста они направились в Запорожье. По заявлению Минобороны, автоколонну сопровождают российские военные.

21 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в Telegram, что на «Азовстали» находится около 1 тыс. человек и около 500 раненых военных. Она потребовала от России срочно открыть гуманитарный коридор. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина прекратит переговоры, если Россия не позволит эвакуировать людей из Мариуполя.

Позже Киев попросил ООН стать гарантом эвакуации мирных жителей с «Азовстали». 26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Путин согласился с предложением привлечь к эвакуации ООН и Красный Крест. Уже на следующий день ООН создала команду для решения этого вопроса.

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Вечером 1 мая Зеленский сообщил, что с территории комбината в подконтрольное Киеву Запорожье вывезли около 100 гражданских лиц. Он анонсировал продолжение миссии утром 2 мая.

Около 7:00 мск Мариупольский горсовет написал в Telegram, что ООН и Красный Крест подтвердили эвакуацию из Мариуполя. Автобусы также должны забрать жителей поселка Мангуш и Луначарского кольца около Бердянска. Люди продолжают собираться около торгового центра «Порт Сити».