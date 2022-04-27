ООН создала команду для эвакуации мирных жителей из Мариуполя

В ООН пояснили, что команда займется координацией эвакуации мирных жителей с комбината «Азовстали». Ранее посредничества ООН и Красного Креста попросили власти Украины, призвав председателя организации стать гарантом процесса

Завод «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

В Управлении ООН по гуманитарным вопросам создали команду для эвакуации гражданского населения Мариуполя с завода «Азовсталь», представители организации обсудили подготовку эвакуации с властями России и Украины, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Трансляция велась на сайте ООН.

Хак пояснил, что команда займется координацией эвакуации, Управление все еще занимается ее подготовкой. Стороны пока не обеспечили условия для начала безопасной эвакуации, отметил Хак, и контакты с Москвой и Киевом по этому вопросу все еще продолжаются.

«Мы работаем с властями России и Украины, делаем все возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена», — заявил представитель генсека ООН (цитата по ТАСС).

Посредничества ООН в эвакуации с «Азовстали» попросила 25 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук, призвав генерального секретаря организации Антониу Гутерриша стать инициатором и гарантом гуманитарного коридора для жителей Мариуполя. В Киеве хотели бы, чтобы в гуманитарной колонне находились представители Красного Креста и ООН.

26 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным Гутерриш предложил ему привлечь ООН к эвакуации с мариупольского завода. В организации указали, что российский президент с этой инициативой, в принципе, согласился.

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Мариуполь оказался в зоне боевых действий почти с самого начала российской военной операции. В конце марта о начале штурма города объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в середине апреля он заявил о контроле над 98% Мариуполя. 13 апреля российское Минобороны сообщило об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на «Азовстали». 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался Путину о взятии города.

Утром 25 апреля Минобороны России объявило об открытии гуманитарного коридора для мирных граждан с «Азовстали». «Если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате», сообщили в ведомстве, то Киеву следует прекратить использовать их в качестве живых щитов и приказать командирам военных на заводе немедленно их освободить.

Украинский президент Владимир Зеленский в середине апреля предупредил, что гибель украинских военных на «Азовстали» станет финалом для переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. «Наши военные заблокированы. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются», — заявил он. Зеленский позднее сообщил, что российской стороне предложили несколько вариантов эвакуации гражданских лиц и военных с блокированной территории, среди которых были обмен пленными и посредничество. Россия, по его словам, отказалась.