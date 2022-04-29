Госканал сообщил о выходе семьи с «Азовстали» в Мариуполе

«Россия 24»: Семья из трех человек вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

О том, что с территории удерживаемого украинскими военными завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли трое мирных жителей, сообщил телеканал «Россия 24». Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на заводе находятся «националисты» *

Завод «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Телеканал «Россия 24» сообщил, что с территории заблокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла семья из трех человек. Сюжет с рассказом покинувших заблокированное предприятие людей также опубликован на странице «Вести» в соцсети «ВКонтакте».

«С «Азовстали» по гуманитарному коридору сегодня смогла выйти семья из трех человек. <...> Люди рассказали, что все это время они не имели возможности покинуть здание — их удерживали боевики. Признаются, что про гумкоридор узнали случайно — по радио», — говорится в сюжете телеканала.

В материале продолжительностью в одну минуту и 16 секунд говорится, что с «Азовстали» вышла семья Савиных: Наталья, Михаил и их дочь Лиза. В кадре на фоне стены сидят мужчина и женщина, одетые в чистую рабочую спецодежду серого цвета с красной окантовкой.У мужчины на левой стороне груди нашивка с именем Савин Михаил Николаевич, на правой стороне нашивка с неразличимой надписью и карман, в котором находится несколько ручек. Девочка одета в темный вязаный свитер с рисунками, она сидит на руках у женщины и прижимается к ней.

«Мы просто встали и вышли. Потому что сил уже не было там находиться», — говорит женщина в начале видео. Голос за кадром утверждает, что эти люди провели несколько недель в подвалах завода «как заложники». Женщина говорит, что о гуманитарном коридоре семья узнала из сводок по российскому радио.

И женщина, и мужчина отрицательно ответили на вопрос корреспондента о том, хотели ли украинские военные, чтобы они вышли с территории завода. Мужчина добавил, что попытки договориться об их выходе предпринимало руководство предприятия, однако они были безуспешными.

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На опубликованном во «ВКонтакте» видео не показан процесс выхода семьи с комбината, съемка произведена в помещении, люди сидели на стульях.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий почти с самого начала российской военной операции. В конце марта о начале штурма города объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в середине апреля он заявил о контроле над 98% Мариуполя. 13 апреля российское Минобороны сообщило об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на «Азовстали». 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался Путину о взятии города.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Тогда же Шойгу сообщил, что в промышленной зоне завода «Азовсталь» укрылись «остатки формирований националистов», и добавил, что для завершение штурма российским военным потребуется три-четыре дня. В ответ Путин приказал Шойгу вместо штурма заблокировать «Азовсталь», «чтобы муха не пролетела», и еще раз предложить оставшимся на заводе сложить оружие. Президент добавил, что Россия гарантирует сложившим оружие жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами.

25 апреля Минобороны России объявило об открытии очередного гуманитарного коридора для мирных граждан с «Азовстали». Однако им никто из украинцев не воспользовался, после чего в российском оборонном ведомстве обвинили украинскую сторону в «циничном срыве гуманитарной операции».

Вице-премьер Украины Ирина Верещук попросила для организации коридора для жителей Мариуполя посредничества ООН. По ее словам, в Киеве хотели бы, чтобы в гуманитарной колонне находились представители Красного Креста и ООН.

27 апреля в Управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили, что создали команду для эвакуации гражданского населения Мариуполя с завода «Азовсталь», и представители организации обсудили подготовку процедуры с властями России и Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в середине апреля предупредил, что гибель украинских военных на «Азовстали» станет финалом для переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. «Наши военные заблокированы. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются», — заявил он. Зеленский позднее сообщил, что российской стороне предложили несколько вариантов эвакуации гражданских лиц и военных с блокированной территории, среди которых были обмен пленными и посредничество. Россия, по его словам, отказалась.

Россия и ранее открывала гуманитарные коридоры для эвакуации из зон проведения спецоперации. Однако Украину не устраивало то, что они открывались преимущественно в восточном направлении или в сторону контролируемые Россией территории. Военные могли ими воспользоваться только после сложения оружия и сдачи. В то же время находящиеся на «Азовстали» украинские военнослужащие просят организовать для них процедуру «экстракции», то есть вывоза с оружием и без сдачи.

Помочь с эвакуацией из Мариуполя людей неоднократно предлагал российскому руководству президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара предлагала предоставить корабли для вывоза мирных жителей и раненых по морю.