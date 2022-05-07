Минобороны сообщило о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

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В Мариуполе завершилась операция по эвакуации мирных жителей с предприятия «Азовсталь», говорится в сообщении межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. С 5 мая, когда было объявлено об операции, удалось спасти 51 человека, в том числе 11 детей.

«Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам, при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината «Азовсталь», — говорится в сообщении Минобороны.

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