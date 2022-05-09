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В ДНР заявили об эвакуации из Мариуполя 408 человек за сутки

Из Мариуполя за минувшие сутки — с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая — эвакуировали 408 человек, в том числе 65 детей, сообщает в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Людей привезли в село Безыменное в ДНР, сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению. По данным ведомства, всего с 5 марта в этот пункт доставили 29,5 тыс. человек.

Российская и украинская стороны пока не объявляли об итогах эвакуации 9 мая.

ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя
Политика

Несколькими часами ранее представители ООН и Международного комитета Красного креста (МККК) сообщили, что из Мариуполя, в том числе с территории металлургического завода «Азовсталь», вывезли более 170 мирных жителей; их доставили в Запорожье.

7 мая российская и украинская стороны объявили о завершении эвакуации всех гражданских с территории «Азовстали». В Минобороны России сообщили, что операция прошла при участии ООН и МККК; вице-премьер Украины Ирина Верещук указала, что завершена только «часть мариупольской гуманитарной операции».

В середине апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные взяли Мариуполь под контроль, но на «Азовстали» остаются украинские военные. В конце месяца генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Москву и Киев для обсуждения эвакуации людей из города, в том числе с территории завода.

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