Генсек ООН и власти ДНР сообщили об эвакуации с «Азовстали» 500 человек

При совместной операции ООН и Красного Креста с заблокированного комбината и прилегающих территорий были вывезены до 518 человек, в том числе 67 детей. В ООН выразили надежду на продолжение координации Москвы и Киева

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Около 500 человек были эвакуированы с территории блокированного российскими войсками комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и подтвердил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий», — написал Гутерриш.

Глава ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить количество «гуманитарных пауз» для безопасного выхода мирных жителей из блокированной зоны.

В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что за сутки из Мариуполя были эвакуированы 518 человек. «В [населенный пункт] Безыменное Новоазовского района [Донецкой области] эвакуированы 518 человек, включая 67 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что всего с 5 марта по настоящее время в пункт помощи в Безымянном были перевезены 28 336 человек.

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Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась 5 мая. Заместитель главы организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщивший о начале этой операции, отказался озвучить ее подробности. Он поблагодарил украинские и российские власти за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию [по эвакуации] в жизнь».

Эвакуация гражданских с территории комбината «Азовсталь» стала одной из главных тем встречи генсека ООН с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. Власти Украины попросили Гутерриша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, и тот предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.

Боевые действия в районе Мариуполя идут практически с начала операции 24 февраля. В начале марта город был окружен, 18 марта Минобороны сообщило уже о боях в центральных районах. 16 апреля представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя была «зачищена» от украинских войск.

Путин приказал отменить штурм территории завода «Азовсталь» как нецелесообразный 21 апреля. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он заявил, что принял это решение для «сохранения жизней и здоровья наших солдат и офицеров», но распорядился блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела». Тогда Шойгу сообщил, что на территории завода блокированы более 2 тыс. украинских военных.

4 мая в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая российские военные в дневное время будут открывать гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» в направлении как России, так и Украины.