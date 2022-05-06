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Генсек ООН и власти ДНР сообщили об эвакуации с «Азовстали» 500 человек

При совместной операции ООН и Красного Креста с заблокированного комбината и прилегающих территорий были вывезены до 518 человек, в том числе 67 детей. В ООН выразили надежду на продолжение координации Москвы и Киева
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Около 500 человек были эвакуированы с территории блокированного российскими войсками комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и подтвердил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прилегающих территорий», — написал Гутерриш.

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Глава ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить количество «гуманитарных пауз» для безопасного выхода мирных жителей из блокированной зоны.

В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что за сутки из Мариуполя были эвакуированы 518 человек. «В [населенный пункт] Безыменное Новоазовского района [Донецкой области] эвакуированы 518 человек, включая 67 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что всего с 5 марта по настоящее время в пункт помощи в Безымянном были перевезены 28 336 человек.

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Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась 5 мая. Заместитель главы организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщивший о начале этой операции, отказался озвучить ее подробности. Он поблагодарил украинские и российские власти за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию [по эвакуации] в жизнь».

Эвакуация гражданских с территории комбината «Азовсталь» стала одной из главных тем встречи генсека ООН с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. Власти Украины попросили Гутерриша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, и тот предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.

Боевые действия в районе Мариуполя идут практически с начала операции 24 февраля. В начале марта город был окружен, 18 марта Минобороны сообщило уже о боях в центральных районах. 16 апреля представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя была «зачищена» от украинских войск.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Путин приказал отменить штурм территории завода «Азовсталь» как нецелесообразный 21 апреля. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он заявил, что принял это решение для «сохранения жизней и здоровья наших солдат и офицеров», но распорядился блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела». Тогда Шойгу сообщил, что на территории завода блокированы более 2 тыс. украинских военных.

4 мая в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая российские военные в дневное время будут открывать гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» в направлении как России, так и Украины.

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Украина Азовсталь эвакуация ООН ДНР
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