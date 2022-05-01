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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью»

Две группы гражданских накануне вышли по гуманитарному коридору из домов рядом с заводом, заявило министерство. Госагентства сообщали об эвакуации 25 человек с территории самой «Азовстали»

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30 апреля по гуманитарному коридору из жилых домов рядом с металлургическим заводом «Азовсталь» в Мариуполе вышли две группы гражданских — всего 46 человек, сообщает российское Минобороны.

«Днем 30 апреля вышли 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека», — заявило ведомство.

Людей доставили в село Безыменное, им предоставили ночлег, питание и медпомощь.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Накануне ТАСС и «РИА Новости» сообщили о выходе 25 человек, в том числе шестерых детей, с территории самого завода. За день до этого, по информации телеканала «Россия 24», территорию заблокированного предприятия по гуманитарному коридору покинула семья из трех человек.

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21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь, оказавшийся в районе боевых действий с начала российской военной операции на Украине, взят. Однако, по словам министра, на «Азовстали» укрылись «остатки формирований националистов». Путин приказал отменить штурм и заблокировать завод. 26 апреля во время разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что Мариуполь «освобожден и «боевые действия там не ведутся».

Госканал сообщил о выходе семьи с «Азовстали» в Мариуполе
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Завод &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе

Эвакуация людей с территории «Азовстали» стала одной из основных тем встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с Путиным в Москве, а затем и украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Зеленский сообщил генсеку ООН, что Украина готова к немедленным переговорам с Россией по этому вопросу. В Кремле сочли, что обсуждать нечего, поскольку «президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти».

Гутерриш предложил Путину привлечь к эвакуации с «Азовстали» ООН и Международный комитет Красного Креста. Как сообщили в офисе генсека, президент «в принципе согласился» с этой инициативой. ООН создала команду для координации этого процесса.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Мариуполь Азовсталь Военная операция на Украине эвакуация
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