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Зеленский заявил о невозможности разблокировать Мариуполь военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен решать ситуацию вокруг Мариуполя дипломатическим путем

Украина не располагает тяжелым вооружением, поэтому разблокировать Мариуполь военным путем невозможно, заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве украинский президент Владимир Зеленский. С середины апреля Мариуполь находится под контролем российских военных.

«Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Он также заявил, что намерен решать ситуацию вокруг Мариуполя дипломатическим путем. По словам Зеленского, с помощью дипломатии удалось эвакуировать всех мирных жителей с мариупольского предприятия «Азовсталь».

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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя 21 апреля. Президент при этом отменил штурм «Азовстали», где по словам Шойгу, укрылись «остатки националистов». Путин тогда пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни и здоровья российских военных.

В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что на заводе находятся около 500 раненых военных и около 1 тыс. гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сказал, что Киев выйдет из переговоров с Москвой, если та не позволит эвакуировать людей из Мариуполя.

В конце апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приезжал в Москву и Киев, чтобы обсудить эвакуацию людей из Мариуполя, в том числе с «Азовстали». После переговоров в офисе Гутерриша сообщили, что президент России Владимир Путин согласился на проведение эвакуации при участии ООН и Красного Креста. Она началась 5 мая.

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За первые сутки, как сообщали Гутерриш и власти Донецкой Народной Республики, с завода вывели 500 мирных граждан.

7 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что с «Азовстали» эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей, не уточнив их число. В тот же день Минобороны заявило о завершении операции по эвакуации мирных жителей с предприятия. По данным министерства, был спасен 51 человек, в том числе 11 детей.

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Теги
Кирилл Соколов
Мариуполь Владимир Зеленский тяжелое вооружение Военная операция на Украине
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