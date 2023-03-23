Словакия отправила на Украину первые четыре истребителя МиГ-29
Словакия передала Украине первую партию истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь в социальной сети Facebook (компания-владелец Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики», — написал он.
Остальные самолеты глава Минобороны пообещал отправить «в ближайшие недели».
На прошлой неделе Братислава согласилась предоставить Киеву 13 самолетов. Взамен она получит от США 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper.
МиГ-29 пообещала отправить и Польша. Президент Анджей Дуда говорил, что Варшава передаст Киеву четыре истребителя в ближайшие дни.
В Кремле, комментируя решение Польши и Словакии о поставках истребителей, назвали «утилизацией старой, ненужной техники», а также еще одним примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».