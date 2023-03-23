Глава Минобороны: Словакия отправила на Украину первые четыре истребителя МиГ-29

Словакия отправила на Украину первые четыре истребителя МиГ-29

Остальные истребители глава Минобороны Ярослав Надь пообещал поставить «в ближайшие недели». Всего Братислава согласилась передать Киеву 13 самолетов

Истребители МиГ-29 (Фото: JaroNadPublic / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Словакия передала Украине первую партию истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь в социальной сети Facebook (компания-владелец Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики», — написал он.

Остальные самолеты глава Минобороны пообещал отправить «в ближайшие недели».

На прошлой неделе Братислава согласилась предоставить Киеву 13 самолетов. Взамен она получит от США 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper.

МиГ-29 пообещала отправить и Польша. Президент Анджей Дуда говорил, что Варшава передаст Киеву четыре истребителя в ближайшие дни.

В Кремле, комментируя решение Польши и Словакии о поставках истребителей, назвали «утилизацией старой, ненужной техники», а также еще одним примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».