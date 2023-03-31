Россия заявила о нарушении Словакией договора при передаче Украине МиГ-29

Истребитель МиГ-29 (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Передача Словакией советских истребителей МиГ-24 Украине незаконна и нарушает не только соглашение Братиславы и Москвы о военно-техническом сотрудничестве, но и международные нормы экспортного контроля, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Комментируя заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя о том, что в архиве ведомства не нашли соглашения между Братиславой и Москвой, ФСВТС отметила, что предоставит копию с оригинала документа, который хранится в российских архивах.

ФСВТС прикрепила к заявлению оба документа. В соглашении России и Словакии от 1997 года стороны обязуются без письменного согласия другой стороны не продавать и не передавать третьим странам военную технику и документацию к ней, «полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества».

В контракте о поставке «Оборонэкспортом» самолетов МиГ-29 от 8 июля 1993 года Минобороны Словакии значится как заказчик. В документе есть пункт, согласно которому заказчик не будет без согласия поставщика продавать или передавать полученную или приобретенную технику или информацию о ней в другие страны.

Кроме того, добавила служба, в 2009 году Минобороны Словакии заключило контракт с компанией «РСК «МиГ» на абонементное обслуживание самолетов МиГ-29 словацких ВВС. В прошлом году Братислава объявила о расторжении соглашения. При этом, подчеркнули в ФСВТС, остались нерешенными вопросы возврата России оборудования для обслуживания самолетов, а также оплаты услуг.

«Несмотря на неоднократные предложения, <...> Минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов. Оборудование, поставленное на условиях временного ввоза, продолжает незаконно удерживаться словацкой стороной и может быть передано на Украину», — говорится в заявлении ФСВТС.

17 марта Братислава согласилась предоставить Киеву 13 самолетов. Взамен она получит от США 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper. 23 марта Надь сообщил об отправке первых четырех истребителей на Украину.

МиГ-29 пообещала отправить и Польша. Президент Анджей Дуда говорил, что Варшава передаст Киеву четыре истребителя в ближайшие дни.

В Кремле, комментируя решение Польши и Словакии о поставках истребителей, назвали его «утилизацией старой, ненужной техники» и еще одним примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».