Politico узнала, почему США не начали поставки Украине по ленд-лизу

Politico: США не начали поставки Украине по ленд-лизу, чтобы не заставлять Киев платить

Программа ленд-лиза предусматривает отсроченную оплату военных поставок, но США намерены передавать оружие Украине безвозмездно, пока есть возможность. К ней вернутся, если поставки оружия попытаются заблокировать республиканцы

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Власти США прошлой весной одобрили программу продажи Украине вооружений в рамках ленд-лиза, однако эти поставки до сих пор не начались из-за нежелания Вашингтона накладывать на Киев денежные обязательства и двухпартийного одобрения поддержки ВСУ. Об этом пишет Politico в информационном бюллетене NatSec Daily со ссылкой на источники.

«Мы уделяем приоритетное внимание помощи в области безопасности, за которую им не пришлось бы нам платить», — объяснил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Собеседник при этом отметил, что власти США готовы к использованию ленд-лиза в будущем, но сейчас основное внимание уделяется поставкам в рамках иных полномочий, которые были одобрены конгрессом США.

Другой причиной откладывания ленд-лиза является то, что Демократическая и Республиканская партии США согласны в необходимости поставлять Украине вооружение. Как рассказал помощник одного из конгрессменов-демократов, если республиканцы изменят свое мнение или сменятся общественные настроения, ленд-лиз могут задействовать для обхода законодательных попыток заблокировать поставки.

При этом некоторые конгрессмены критикуют откладывание ленд-лиза. Сенатор-республиканец Джон Корнин, продвигавший соответствующий законопроект, назвал абсурдной ситуацию, при которой оборонные запасы американской армии сокращаются, а полномочия по ленд-лизу игнорируются. Он считает, что поставки по ленд-лизу — «гораздо лучший план, чем продолжать раздавать [вооружения] бесплатно».

Законопроект о помощи Украине по программе ленд-лиза внесли в американский сенат в конце января, до начала российской операции на Украине, на фоне опасений планами России. Документ дает американскому президенту расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране. Расширенные полномочия президента прекращаются с окончанием конфликта, а также при сокращении российских войск у границ с Украиной до состояния на март 2021 года.

Президент Джо Байден подписал законопроект 9 мая 2022 года. «Это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад», — написал затем украинский президент Владимир Зеленский.

Российские власти критикуют поставки США и другими западными странами оружия на Украину. Критике подвергалась и программа ленд-лиза. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что этим Киев загоняют «в долговую яму», а за поставки «расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины».