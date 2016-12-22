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Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов»
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Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов»
Протесты во Франции, 10 дек, 22:38
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Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов»
Массовые протесты во Франции из-за роста цен на бензин продолжаются с середины ноября и собрали более 125 тыс. человек, 4 тыс. из которых задержаны. Из-за столкновений снизится экономический рост страны, предупреждал ЦБ Франции
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего обращения к жителям страны высказался о протестных акциях против налогов на бензин — по его словам, гнев французов «глубок», поэтому эти митинги «оправданы». Глава государства заявил о вводе экономического и социального чрезвычайного положения, передает L'Obs.

Согласно указу президента, правительству поручено повысить минимальный уровень зарплаты в стране на €100 в месяц, начиная с января 2019 года. Также со следующего года будет отменено увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее €2 тыс. в месяц. Со следующего года все оплата всех сверхурочных работ будет производится без уплаты налогов. Также не будут облагаться сборами премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года, уточняет Le Figaro.

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С середины ноября 2018 года во Франции продолжаются массовые протесты «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин и введения экологического налога на топливо. Число протестующих по всей стране составило около 125 тыс. человек, сообщал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. С 17 ноября полиция задержала порядка 4100 человек, сообщает Europe1 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Из-за многонедельных протестов национальная экономика Франции снизится на 0,2% (порядка $5,4 млрд) в последнем квартале 2018 года, заявлял центробанк страны в своем прогнозе. Столкновения и протесты уже привели к снижению поставок товаров, розничных продаж, а загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года. Французские ретейлеры свои потери оценили в €1 млрд. Протесты негативно повлияют на предрождественские продажи, указывала Федерация розничной торговли Франции.

Изначально Макрон негативно отнесся к беспорядкам из-за цен на бензин, называя «позором» столкновения демонстрантов с полицией. Однако в начале декабря президент поручил премьер-министру провести переговоры с митингующими. Из-за демонстраций власти Франции объявили о заморозке новых налогов на топливо, об этом в начале декабря сообщал премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Их должны были ввести с 1 января, но они были отложены на полгода.

По данным газеты Le Figaro, за последний месяц популярность Макрона стала стремительно падать: сейчас деятельность французского президента поддерживают 21% граждан, в то время как в июне 2017 года их число составляло 57%, а в январе 2018 — 44%. Рейтинг поддержки премьер-министра Эдуарда Филлипа также упал до 22% в декабре, в июне 2017 года его поддерживали 49% французов, в январе 2018 года — 42% жителей страны.

Как проходят топливные протесты во Франции Еще 6 фото
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В декабре Служба безопасности Украины объявила, что к протестам во Франции могут быть причастны российские спецслужбы. «За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия», — уточняли в службе. После этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что власти страны начали расследование возможного вмешательства Москвы в акции протеста «желтых жилетов». В ответ в Кремле заявили, что уважают суверенитет Франции и Москва не вмешивается во внутренние процессы в этой стране.

В 2016 году предшественник Макрона Франсуа Олланд также заявлял о том, что Франция находится «в состоянии чрезвычайного экономического положения». По его словам, главной проблемой страны стал уровень безработицы, тогда власти пообещали потратить на ее ликвидацию €2 млрд.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Эммануэль Макрон , Франция , бензин , акции протеста
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