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Как проходят топливные протесты во Франции
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Как проходят топливные протесты во Франции
Общество, 16:04
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Как проходят протесты автомобилистов во Франции

С субботы во Франции продолжаются протесты автомобилистов. Они вызваны планами властей повысить налог на дизтопливо и бензин. Что происходит на дорогах страны — в фоторепортаже РБК

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

За выходные в манифестациях приняли участие около 300 тыс. человек. У акций не было единого координационного центра

Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС

Полиция применяла слезоточивый газ

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Символом выступлений стали желтые жилеты

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters
Протестующие перекрывают улицы и дороги
 
Фото: Charles Platiau / Reuters

За выходные пострадали более 400 человек

Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС
В понедельник протестующие стали блокировать топливные хранилища. Они также продолжили перекрывать автодороги
Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС

Известно об одном погибшем демонстранте. Его сбила женщина, которая везла дочь к врачу

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Акции протеста начались потому, что власти объявили о планах поднять налоги на дизельное топливо и бензин на 6,5 и 2,9% соответственно. Это должно произойти в следующем году

Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС

В качестве причины такого шага французские власти называют борьбу с загрязнением окружающей среды

Фото: Bob Edme / AP

По данным французских СМИ, за последний год бензин в стране подорожал на 10–15%

Автор: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , протесты , Франция , бензин
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