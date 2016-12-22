Как проходят протесты автомобилистов во Франции

С субботы во Франции продолжаются протесты автомобилистов. Они вызваны планами властей повысить налог на дизтопливо и бензин. Что происходит на дорогах страны — в фоторепортаже РБК
За выходные в манифестациях приняли участие около 300 тыс. человек. У акций не было единого координационного центра
Полиция применяла слезоточивый газ
Символом выступлений стали желтые жилеты
За выходные пострадали более 400 человек
Известно об одном погибшем демонстранте. Его сбила женщина, которая везла дочь к врачу
Акции протеста начались потому, что власти объявили о планах поднять налоги на дизельное топливо и бензин на 6,5 и 2,9% соответственно. Это должно произойти в следующем году
В качестве причины такого шага французские власти называют борьбу с загрязнением окружающей среды
По данным французских СМИ, за последний год бензин в стране подорожал на 10–15%