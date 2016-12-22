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Банк Франции оценил замедление роста экономики из-за «желтых жилетов»
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Банк Франции оценил замедление роста экономики из-за «желтых жилетов»
Протесты во Франции, 11:53
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Банк Франции оценил замедление роста экономики из-за «желтых жилетов»
Из-за протестов национальная экономика растет более медленными темпами, чем раньше, подсчитал регулятор. Владельцы ресторанов, автомобильных и транспортных компаний сообщают о падении спроса до минимума за два года
Фото: Zuma / ТАСС

Банк Франции прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года из-за протестов, сообщает Reuters. По данным регулятора, рост составит только 0,2% (в третьем квартале он составил 0,4%; такой же прогноз был на последний трехмесячный период года).

Согласно прогнозу МВФ, ВВП Франции в 2018 году должен составить $2,7 трлн (в 2017-м — $2,5 трлн). Если исходить из прогностических данных, 0,2% ВВП составляет порядка $5,4 млрд. 

Руководители производственных предприятий, принимающие участие в организованном Банком Франции ежемесячном исследовании состояния экономики страны, сообщили, что протесты повлияли как на поставки, так и на розничные продажи, из-за чего финансовые результаты ноября снизились. Исследование также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая текущего года, а рост производства, поставок и найма приостановился.

В секторе услуг пока ситуация более стабильна, хотя рестораны, транспортные компании и автомобильные компании сообщили о падении спроса до минимума за два года.

Французские ретейлеры потеряли €1 млрд из-за протестов «желтых жилетов»
Бизнес

Ретейлеры также сообщали о потерях: по данным французской Федерации розничной торговли, сектор потерял около €1 млрд дохода из-за уличных протестов в Париже, проходивших в те дни, когда люди традиционно покупают подарки к рождественским праздникам. ​

Протесты во Франции начались в середине ноября. Участники выступали против роста налогов на топливо. Протестующие в желтых светоотражающих жилетах блокировали дороги и проводили массовые акции в разных городах.

1 декабря во время митинга в Париже произошли беспорядки — демонстранты жгли машины, громили магазины и повредили Триумфальную арку. В акции протеста приняли участие около 300 тыс. человек, несколько сотен из них были задержаны.

Как проходят топливные протесты во Франции Еще 6 фото
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С тем, что протесты окажут влияние на экономику страны, согласна глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом она рассказала в эфире телеканала CBS. «Протесты скажутся на экономике, без сомнения», — сказала она.

Беспорядки нарушили работу метро Парижа и привели к массовым задержаниям
Общество

По словам Лагард, которая родилась во Франции, она сильно огорчена событиями на родине. «Я надеюсь, что диалог (между протестующими и властями. — РБК) будет налажен, чтобы люди могли выразить свои взгляды, а их жалобы будут услышаны», — сказала она. «Эти протесты не только о «желтых жилетах», в них вовлечены множество людей», — добавила глава МВФ, призвав остановить беспорядки и проявления насильственного поведения.

В начале декабря французские власти решили пойти на уступки протестующим и отложили введение новых налогов на бензин и дизтопливо на шесть месяцев. Однако обещанные правительством меры не остановили протесты: в субботу, 8 декабря, в акциях «желтых жилетов» приняли участие 125 тыс. человек.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Франция , Экономика , протесты
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