Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек

В субботних протестах так называемых желтых жилетов во Франции приняли участие 125 тыс. человек, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, передает BFMTV.
По его словам, правоохранительные органы «контролируют» ситуацию, хотя «напряженность сохраняется в Париже и провинции». Во всех городах полицейские задержаны 1150 демонстрантов. Травмы получили 118 протестующих и 17 полицейских и жандармов. В самой столице Франции на улицы вышли 10 тыс. демонстрантов.
Мэр Парижа Анн Идальго заявила о «невосполнимом ущербе» городу. По ее словам, сотни магазинов и публичных мест не открылись в столице в день протестов, во многих районах наблюдается деградация, остановилась экономическая и культурная жизнь.
Беспорядки наблюдались не только в Париже — столкновения протестующих с полицией прошли в Бордо, Лионе, Тулезе, сообщает Reuters.
Протесты «желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. Изначально сотни тысяч демонстрантов выступали против новых реформ — повышения налогов на бензин в целях защиты окружающей среды. Власти Франции пошли на уступки и приняли мораторий на повышение цен на топливо, но фокус протестов сместился на недовольство властью и теперь протестующие требуют отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.
Макрон лишь однажды прокомментировал протесты во Франции — находясь на саммите G20 в Аргентине, он заявил, что насилие не имеет отношения к «мирному выражению легитимной злости» и пообещал привлечь к ответственности тех, кто повредил Триумфальную арку. Ожидается, что президент Франции выступит с обращением в начале следующей недели.