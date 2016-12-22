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Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек
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Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек
Протесты во Франции, 08 дек, 23:36
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Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек
Только в Париже на улицы вышли 10 тыс. человек. Выступления в крупных городах сопровождались столкновениями с полицией, задержаны более 1 тыс. человек, есть пострадавшие с обеих сторон
Фото: Christian Hartmann / Reuters

В субботних протестах так называемых желтых жилетов во Франции приняли участие 125 тыс. человек, сообщил глава МВД страны ​ Кристоф Кастанер, передает BFMTV.

По его словам, правоохранительные органы «контролируют» ситуацию, хотя «напряженность сохраняется в Париже и провинции». Во всех городах полицейские задержаны 1150 демонстрантов. Травмы получили 118 протестующих и 17 полицейских и жандармов.​ В самой столице Франции на улицы вышли 10 тыс. демонстрантов.

Протесты во Франции. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Мэр Парижа Анн Идальго заявила о «невосполнимом ущербе» городу. По ее словам, сотни магазинов и публичных мест не открылись в столице в день протестов, во многих районах наблюдается деградация, остановилась экономическая и культурная жизнь.

Беспорядки наблюдались не только в Париже — столкновения протестующих с полицией прошли в Бордо, Лионе, Тулезе, сообщает Reuters.

Протесты «желтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. Изначально сотни тысяч демонстрантов выступали против новых реформ — повышения налогов на бензин в целях защиты окружающей среды. Власти Франции пошли на уступки и приняли мораторий на повышение цен на топливо, но фокус протестов сместился на недовольство властью и теперь протестующие требуют отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон лишь однажды прокомментировал протесты во Франции — находясь на саммите G20 в Аргентине, он заявил, что насилие не имеет отношения к «мирному выражению легитимной злости» и пообещал привлечь к ответственности тех, кто повредил Триумфальную арку. Ожидается, что президент Франции выступит с обращением в начале следующей недели.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Франция , протесты
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