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Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов»
Политика, 21:24
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Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов»
Правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. Он не привел подробностей, уточнив, что ситуацию мониторят спецслужбы
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Французские власти ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста «желтых жилетов», охватившие многие города страны. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

​«Сейчас ведется расследование», — сказал Ле Дриан. «Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы», — цитирует агентство министра. По его словам, за ситуацией следят французские спецслужбы.

Bloomberg ссылается на данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy). По его данным, около 600 аккаунтов в Twitter, которые были замечены в «пропаганде взглядов Кремля», переключили свое внимание на Францию, расширяя использование хештега #giletsjaunes (желтые жилеты).

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Отслеживаемые альянсом аккаунты в Twitter обычно публикуют новости из США или Великобритании. Однако в течение недели главной темой для них стали протесты во Франции.

Bloomberg также сообщает, что российские СМИ Sputnik и телеканал RT активно освещают протесты во Франции, однако их информация о недовольстве французских полицейских политикой президента Эмманюэля Макрона и желании поддержать протестующих, скорее всего, не соответствует действительности. Источником информации для этих репортажей стали представители двух небольших профсоюзов полицейских, которые вместе получили менее 4% голосов на общенациональных профсоюзных выборах в этом месяце.

Протесты во Франции. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Кроме того, Sputnik и RT показали видео, широко распространенное во французских социальных сетях, о том, как полиция в юго-западном городе По снимает шлемы, что было расценено как знак солидарности с протестующими. Местная полиция и журналисты на месте происшествия заявили, что описание события не соответствует действительности. По их словам, некоторые полицейские ненадолго сняли шлемы, чтобы поговорить с протестующими, прежде чем надеть их обратно.

После запроса Bloomberg Sputnik исправил свою статью о полиции в По, заявив, что информация «пока не подтверждена доказательствами», отмечает агентство. В RT на вопрос Bloomberg ответили, что материал о поддерживающих протесты полицейских был основан на комментариях главы небольшого полицейского союза, он был достоверным, поскольку слова полицейского передали и другие новостные агентства.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции. «За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — говорилось в заявлении СБУ.

В качестве одного из свидетельств служба предъявила фотографию, на которой двое участников протестов в желтых жилетах демонстрируют флаг самопровозглашенной ДНР. В СБУ заявили, что на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев), и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: акции протеста , Франция , МИД
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