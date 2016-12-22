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Протесты во Франции. Фоторепортаж
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Протесты во Франции. Фоторепортаж
Общество, 19:24
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Протесты во Франции. Фоторепортаж
Во Франции 8 декабря задержали уже 700 участников протеста против роста налогов на бензин. В Париже 30 человек пострадали при разгоне акции
Фото: Michel Euler / AP
Протестующие прошли маршем по центральным улицам Парижа
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Многие из них несли флаги Франции
Фото: Thibault Camus / AP
Для обеспечения безопасности в стране 8 декабря были мобилизованы более 89 тыс. полицейских
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Во время задержаний в Париже пострадали до 30 человек. Всего в столице Франции были задержаны 575 человек
Участники акции в Париже швыряли в стражей правопорядка камни, бутылки и дымовые шашки
(Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС)
Участники акции в Париже швыряли в стражей правопорядка камни, бутылки и дымовые шашки
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Во время митингов 1 декабря протестующие повредили Триумфальную арку. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал беспорядки и нападения «позором». 

Фото: Stephane Mahe / Reuters
Участники беспорядков поджигали мусорные баки и машины, несколько автомобилей сгорело
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ
Фото: Stephane Mahe / Reuters
17 ноября в результате акций погиб человек. Еще 227 человек пострадали, шестеро получили серьезные ранения.
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Митинги во Франции длятся с середины ноября. Уже 24 ноября, французское министерство внутренних дел насчитало 1619 манифестаций по всей Франции.
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Отличительной чертой акций протеста стали жилеты, которые носят участники акции. Из-за них события во Франции получили название «протесты желтых жилетов»
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Теги: мультимедиа
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