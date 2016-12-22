Протесты во Франции. Фоторепортаж
Общество, 19:24
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Протесты во Франции. Фоторепортаж
Во Франции 8 декабря задержали уже 700 участников протеста против роста налогов на бензин. В Париже 30 человек пострадали при разгоне акции
Протестующие прошли маршем по центральным улицам Парижа
Многие из них несли флаги Франции
Для обеспечения безопасности в стране 8 декабря были мобилизованы более 89 тыс. полицейских
Во время задержаний в Париже пострадали до 30 человек. Всего в столице Франции были задержаны 575 человек
Участники акции в Париже швыряли в стражей правопорядка камни, бутылки и дымовые шашки
Во время митингов 1 декабря протестующие повредили Триумфальную арку. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал беспорядки и нападения «позором».
Участники беспорядков поджигали мусорные баки и машины, несколько автомобилей сгорело
Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ
17 ноября в результате акций погиб человек. Еще 227 человек пострадали, шестеро получили серьезные ранения.
Митинги во Франции длятся с середины ноября. Уже 24 ноября, французское министерство внутренних дел насчитало 1619 манифестаций по всей Франции.
Отличительной чертой акций протеста стали жилеты, которые носят участники акции. Из-за них события во Франции получили название «протесты желтых жилетов»