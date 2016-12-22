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СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
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СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
Политика, 08:03
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СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции
Фотография с протестов в Париже, на которой запечатлены два человека с флагом ДНР, стала поводом для обвинений в причастности России к организации беспорядков. СБУ утверждает, что Москва готовит провокации и в других странах ЕС
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном в Facebook.

В качестве доказательства украинская спецслужба приводит фотографию из Парижа, на которой запечатлены два человека в желтых жилетах (отличительная черта протестующих против роста налога на бензин), держащие в руках флаг самопровозглашенной ДНР. Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

По версии СБУ, во Франции «правые радикалы» действуют под кураторством ФСБ и ГРУ.

«За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но по информации СБУ российские спецслужбы организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — утверждает СБУ в своем заявлении.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя », — прокомментировал эту информацию глава СБУ Василий Грицак.

Протесты «желтых жилетов» во Франции длятся с середины ноября и связаны с планируемым ростом налога на бензин. Согласно данным за 8 декабря, на улицы страны вышли 125 тыс. протестующих, в Париже в беспорядках приняли участие 10 тыс. демонстрантов. Французское МВД сообщает о более чем 1,3 тыс. задержанных. Среди них, по словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, есть представители как ультралевых, так и ультраправых политических движений, призывавшие к насилию.

Протесты во Франции. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Мэр Парижа Анн Идальго заявила о «невосполнимом ущербе» городу. По ее словам, сотни магазинов и публичных мест не открылись в столице в день протестов, во многих районах наблюдается деградация, остановилась экономическая и культурная жизнь.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Франция , СБУ
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