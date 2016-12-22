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Макрон назвал столкновения протестующих с полицией во Франции «позором»
Места для насилия в республике нет, уверен президент Франции. В его стране уже вторые выходные подряд продолжаются демонстрации жителей, которые выступают против повышения цен на бензин
Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Pool Photo / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на продолжающиеся в республике протесты недовольных повышением цен на бензин.

«Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них», — написал глава государства на своей официальной странице в Twitter. «Позора», по мнению Макрона, также заслуживают те, «кто причинил вред другим гражданам и журналистам», и те, «кто пытался запугать выборных должностных лиц». «Нет места для этого насилия в республике», — заключил президент Франции.

В прошедшую субботу, 24 ноября, французское министерство внутренних дел насчитало 1619 манифестаций по всей Франции. Участники акции в Париже строили баррикады на Елисейских полях, ломали автобусные остановки, били витрины и вступали в противоборство с полицейскими. Последние отвечали им на это слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Протестующих сотрудники правоохранительных органов пытались оттеснить от правительственных зданий.

Всего в протестах по всей Франции 24 ноября, по оценкам местного МВД, принимали участие 106,3 тыс. человек, из них 130 по итогам акции оказались в отделениях полиции.

Протестные демонстрации во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин. Это должно привести к росту цен. Свое решение власти объясняли борьбой за охрану окружающей среды.

Манифестации недовольных этим решением проходят в республике уже вторые выходные подряд. 17 ноября на улицы, по данным местной полиции, вышли 282,71 тыс. человек. В знак протеста против повышения цен на бензин они, одевшись в желтые жилеты, пытались блокировать дороги вокруг Франции.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Эмманюэль Макрон, Франция, массовые протесты
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