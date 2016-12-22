Макрон после приезда с G20 поручил премьеру встретиться с протестующими

Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру провести переговоры с протестующими, которые называют себя «желтыми жилетами». Протесты во Франции против роста цен на бензин начались в ноябре и продолжаются до сих пор

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу провести переговоры с лидерами политических партий и представителями протестующих. Об этом сообщает Reuters.

​Вернувшись с саммита G20 в Аргентине, президент Франции первым делом отправился в центр Парижа — к Триумфальной арке на Елисейских полях, которая стала центром притяжения протестующих. Там все еще оставались демонстранты, которые при появлении президента начали скандировать — «Макрона в отставку» и «желтые жилеты победят».

Reuters со ссылкой на источник отмечает, что Макрон не будет делать обращение к французам, введение чрезвычайного положения в правительстве не обсуждалось. Пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво сказал, что Макрон готов к диалогу, но не будет отменять реформы. «Мы не сменим курс, в этом мы уверены», — сказал он.

Массовые протесты начались во Франции с 17 ноября, волнения вызваны решением властей повысить налоги на бензин и дизельное топливо, что приведет к росту цен на топливо. Власти объяснили свою позицию борьбой за охрану окружающей среды.

С утра субботы, 1 декабря, протестующие начали собираться в центре Парижа. Как отмечает Reuters, демонстранты поджигали автомобили и грабили магазины и кафе. Из-за беспорядков были закрыты 19 станций метро Парижа, закрыты два главных торговых центра. Полиция применяла для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы, всего были задержаны более 400 человек, 133 протестующих получили травмы.