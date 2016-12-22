Кремль ответил на данные о причастности России к акциям «желтых жилетов»

Россия с уважением относится к суверенитету Франции, а проходящие в стране акции протеста — ее внутреннее дело, сказал Песков

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Протесты из-за возможного роста цен на топливо — внутреннее дело Франции, а Россия не вмешивается в такие процессы, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я, во-первых, поправил бы вас: там не возможная причастность России, как я слышал из заявлений, а о возможном вмешательстве извне. Россию потом уже «наши друзья» начали укладывать в контекст», — сказал Песков.

Москва уважает суверенитет Франции, и российские власти признательны, когда Париж отвечает взаимностью, добавил он. Обвинения в причастности к акциям протеста, по словам Пескова, «являются не чем иным, как клеветой».

Агентство Bloomberg в воскресенье, 9 декабря, сообщило со ссылкой на министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, что Париж начал расследование возможного вмешательства России в ситуацию в стране. «Начато расследование», — привело агентство слова министра. Ле Дриан отказался от других комментариев до его окончания.

В статье используются данные организации Aliiance for Securing Democracy. Эта организация пришла к выводу, что около 600 «продвигающих взгляды Кремля» Twitter-аккаунтов сосредоточились на ситуации во Франции. Они, в частности, стали часто ставить хештег #giletsjaunes — «желтые жилеты». В таких жилетах жители страны вышли на акции протестов — по французскому законодательству​ каждый водитель в стране обязан держать в автомобиле жилет.

Деловое агентство также обратило внимание на освещение протестов со стороны российских государственных СМИ — телеканала RT и агентства Sputnik. Они сообщили, что полицейские решили проявить солидарность с протестующими, и показали кадры, где полицейские снимают каски перед протестующими. Но, по данным Bloomberg, поговорив с недовольными митингующими, сотрудники правоохранительных органов надели эти каски обратно.

По оценкам французского МВД, в субботу, 8 декабря, в протестах по всей стране участвовали 125 тыс. человек.

Париж пошел на уступки протестующим и отсрочил введение налогов на топливо на полгода.