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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel сообщил о разочаровании Зеленского отказом Китая посетить саммит

Spiegel: Зеленский разочарован отказом Китая от участия в саммите в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Китай объяснял свой отказ тем, что на мирном саммите в Швейцарии должны быть представлены обе стороны конфликта и обсуждаться разные инициативы по урегулированию. Зеленский говорил, что Пекин пытается сорвать конференцию
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Отказ Китая принять участие в украинском мирном саммите в Швейцарии «стал горьким разочарованием» для президента страны Владимира Зеленского, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Помимо украинского лидера отказ китайской стороны разочаровал и немецкое правительство, которое добивалось участия Пекина в конференции. Как отмечает издание, присутствие Китая придало бы мероприятию больший вес.

Журнал указывает на нежелание региональных лидеров вроде Бразилии и Саудовской Аравии участвовать в саммите. «Я не вижу, чтобы глобальный Юг был на борту», — сказал неназванный немецкий дипломат.

Зеленский ранее обвинял Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии, поскольку Пекин «работает над тем, чтобы страны не приезжали» на него. Республика призывала провести конференцию, которую бы поддержали и российская, и украинская стороны.

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Конференция пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила 10 июня, что на саммит зарегистрировались 90 государств и организаций, половина из которых из Европы. Зеленский 2 июня сообщил, что свое присутствие на мероприятии подтвердили 106 стран.

Среди государств, которые примут участие, — США (вице-президент Камала Харрис, ее будет сопровождать советник по национальной безопасности Джейк Салливан), Франция (президент Эмманюэль Макрон), Германия (канцлер Олаф Шольц), Таиланд (замминистра иностранных дел Расс Чаличан) и др. На саммите будет представлена ООН, но не в лице ее генсека Антониу Гутерриша. Отказались ехать на саммит Камбоджа, Мексика, Никарагуа.

Украинский президент говорил, что на саммите обсудят три из десяти пунктов предложенной Киевом «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Москва на саммит не приглашена. Зеленский заявлял, что после мероприятия ей передадут наработки через посредников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России.

Глава МИДа Сергей Лавров призывал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии. Он также поблагодарил китайского коллегу Ван И за отказ Пекина ехать на саммит.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Китай Украина Швейцария
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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