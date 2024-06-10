Spiegel сообщил о разочаровании Зеленского отказом Китая посетить саммит
Отказ Китая принять участие в украинском мирном саммите в Швейцарии «стал горьким разочарованием» для президента страны Владимира Зеленского, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники.
Помимо украинского лидера отказ китайской стороны разочаровал и немецкое правительство, которое добивалось участия Пекина в конференции. Как отмечает издание, присутствие Китая придало бы мероприятию больший вес.
Журнал указывает на нежелание региональных лидеров вроде Бразилии и Саудовской Аравии участвовать в саммите. «Я не вижу, чтобы глобальный Юг был на борту», — сказал неназванный немецкий дипломат.
Зеленский ранее обвинял Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии, поскольку Пекин «работает над тем, чтобы страны не приезжали» на него. Республика призывала провести конференцию, которую бы поддержали и российская, и украинская стороны.
Конференция пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила 10 июня, что на саммит зарегистрировались 90 государств и организаций, половина из которых из Европы. Зеленский 2 июня сообщил, что свое присутствие на мероприятии подтвердили 106 стран.
Среди государств, которые примут участие, — США (вице-президент Камала Харрис, ее будет сопровождать советник по национальной безопасности Джейк Салливан), Франция (президент Эмманюэль Макрон), Германия (канцлер Олаф Шольц), Таиланд (замминистра иностранных дел Расс Чаличан) и др. На саммите будет представлена ООН, но не в лице ее генсека Антониу Гутерриша. Отказались ехать на саммит Камбоджа, Мексика, Никарагуа.
Украинский президент говорил, что на саммите обсудят три из десяти пунктов предложенной Киевом «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.
Москва на саммит не приглашена. Зеленский заявлял, что после мероприятия ей передадут наработки через посредников.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России.
Глава МИДа Сергей Лавров призывал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии. Он также поблагодарил китайского коллегу Ван И за отказ Пекина ехать на саммит.