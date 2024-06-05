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Военная операция на Украине ,  
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Таиланд примет участие в саммите по Украине

Thai PBS: Таиланд будет участвовать в конференции по Украине
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Военная операция на Украине

Таиланд примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, сообщает Thai PBS со ссылкой на источник.

По его данным, на саммите страну представит замминистра иностранных дел Расс Чаличан. Бангкок выразил поддержку всем инициативам, направленным на скорейшее и мирное разрешение конфликта на Украине, подчеркивает телеканал.

В Совбезе России ранее предупредили нейтральные страны, что участие в конференции означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону Киева.

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Фото:Florian Gaertner / Global Look Press

Саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Киев называет одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года. В марте 2024-го президент Владимир Зеленский допустил начало переговоров при возвращении контроля над территориями, утраченными после 2022 года.

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Теги
Таиланд Швейцария саммит Украина мирные переговоры
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