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Военная операция на Украине ,  
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Лавров поблагодарил Ван И за отказ КНР участвовать в швейцарском саммите

Сюжет
Военная операция на Украине
Ван И и Сергей Лавров
Ван И и Сергей Лавров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Глава российского МИДа Сергей Лавров поблагодарил своего китайского коллегу Ван И за решение Пекина отказаться от участия в швейцарском саммите по урегулированию конфликта на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

«Лавров выразил признательность китайским партнерам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины, в русле которой в Пекине было принято решение не направлять своих представителей на запланированную в Швейцарии «мирную конференцию», — уточнили в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что конференция в Швейцарии не предполагает «равноправного участия России и справедливого учета всех мирных инициатив и текущих реалий».

Еще одна страна отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине
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Хун Сен

Мирный саммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. На него приглашены делегации 160 государств. России среди них нет, хотя Берн и уверен, что мирный процесс по Украине «немыслим» без участия Москвы. В российском МИДе подчеркивали, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

По мнению властей Китая, в саммите по украинскому вопросу должны участвовать обе стороны боевых действий. Конференцию по урегулированию конфликта должны признавать и Россия, и Украина, также все мирные проекты на таком саммите должны обсуждаться справедливо.

Президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил о попытках Китая препятствовать участию других стран в мирном саммите.

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Персоны
Сергей Лавров Ван И Китай Россия МИД Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

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