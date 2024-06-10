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Военная операция на Украине ,  
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В Швейцарии заявили о регулярных контактах с Москвой по миру на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Иньяцио Кассис
Иньяцио Кассис (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

Швейцария работает над подключением России к мирному процессу по Украине, заявил на пресс-конференции в Берне глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис.

Швейцария неоднократно признавала, что без России не может быть мирного процесса, отметил он.

«Вопрос не в том, будет ли Россия на борту, а в том, когда», — цитирует Кассиса Washington Post.

Он добавил, что Швейцария часто контактирует с властями России по поводу конференции.

МИД Швейцарии заявил, что мирный процесс по Украине невозможен без России
Политика
Иньяцио Кассис

В швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня пройдет мирный саммит по Украине, на который Швейцария пригласила делегации 160 стран, Россия не вошла в их число.

«На этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии. Российская сторона ранее отвергала возможность участия в мероприятии даже при получении приглашения.

Часть приглашенных на конференцию стран отказалась от участия в ней. Такое решение, в частности, приняли Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

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Теги
Швейцария пресс-конференция саммит Военная операция на Украине

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