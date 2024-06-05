Макрон поедет в Швейцарию на мирный саммит по Украине

Помимо военной помощи Киеву «в долгосрочной перспективе» Франция намерена оказать «свою политическую и дипломатическую поддержку», заявили в Елисейском дворце. Кремль считает конференцию бесперспективной

Эмманюэль Макрон (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии в июне, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Помимо военной помощи Киеву «в долгосрочной перспективе» Франция намерена оказать «свою политическую и дипломатическую поддержку», сказали там (цитата по Franceinfo).

Елисейский дворец также анонсировал подписание Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским двух соглашений на общую сумму €650 млн, средства пойдут в том числе на поддержку критически важной инфраструктуры Украины, в первую очередь энергетической. В пятницу, 7 июня, французский и украинский лидеры встретятся в Париже.

На этой неделе пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что на данный момент свое участие в саммите подтвердили 107 стран и международных организаций. Белый дом 3 июня сообщил, что США на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять вице-президент Камала Харрис, ее будет сопровождать советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Как сообщал Bloomberg, президент Джо Байден пропустит саммит из-за встречи с донорами своей предвыборной кампании в Калифорнии. «Его отсутствию будет аплодировать [президент России Владимир] Путин, причем стоя», — заявил Зеленский после сообщений о том, что Байден не приедет в Швейцарию.

В нем не будут участвовать президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Лула да Силва. Отклонил приглашение и Китай.

Россию на мирную конференцию не пригласили. В Кремле назвали ее «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины», так как она пройдет без участия Москвы.