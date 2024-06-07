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Военная операция на Украине ,  
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Две страны отказались от участия в швейцарском саммите по Украине

Мексика и Никарагуа отказались от участия в швейцарском саммите по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Мексика и Никарагуа не намерены отправлять своих представителей на мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая в середине июня пройдет в Швейцарии. Об этом сообщили «Известиям» в мексиканском посольстве и МИД Никарагуа.

Посольство Мексики в Москве подтвердило изданию, что страна получила от организаторов приглашение на мероприятие.

«Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — сообщили газете в диппредставительстве.

МИД Никарагуа, в свою очередь, назвал предстоящую конференцию «политическим фарсом». Саммит направлен на то, чтобы «предъявить России очередной ультиматум», а не найти путь к миру, заявили «Известиям» в ведомстве.

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Саммит пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию приглашены делегации 160 стран, Россия не вошла в их число. «На этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии. Российская сторона ранее отвергала возможность участия в мероприятии даже при получении приглашения.

Часть приглашенных на конференцию стран отказалась от участия в ней. Такое решение, в частности, приняли Китай и Саудовская Аравия.

Киев намерен вынести на обсуждение в рамках конференции наименее спорные пункты украинской «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении вывезенных в Россию украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский обещал передать Москве наработки по этим трем пунктам.

Москва исключает переговоры на основе «формулы мира», которую предложил Зеленский. В Кремле заявили, что будут следить за ходом швейцарской конференции.

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Мексика Никарагуа саммит Украина Швейцария мирный план
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