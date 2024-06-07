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Военная операция на Украине ,  
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Генсек ООН не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине
ООН примет участие в мирном саммите в Швейцарии в качестве наблюдателя, однако генсек Гутерриш не будет там присутствовать, сообщил его представитель. Москва считает бессмысленными любые конференции по Украине без ее участия
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Нет, он на нее не поедет, но ООН, как уже говорилось ранее, будет представлена на соответствующем уровне. И, я полагаю, все организаторы саммита уже уведомлены об этом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Бюргеншток

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран и международные организации. В ООН ранее подтвердили свое участие в качестве наблюдателя, однако не раскрывали, кто будет представлять организацию. В число приглашенных стран не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, поясняли в МИД Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конференцию «очередным надуваловом» и подчеркивала, что Россия не отправит на мероприятие представителей, даже если получит приглашение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить конференцию по вопросам мирного урегулирования без участия России бессмысленно.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на саммите вынесут на обсуждение только три пункта из его «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Украинский президент также сообщал, что после саммита Украина передаст России наработки по пунктам «формулы мира», которые планируется обсуждать на мероприятии.

Другие положения «формулы мира» в том числе подразумевают вывод российских войск и прекращение боевых действий. Москва исключала переговоры на основе этих положений и настаивала на переговорах, учитывающих «реалии на земле».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ООН Антониу Гутерриш саммит Швейцария Военная операция на Украине
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