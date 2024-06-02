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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии

Зеленский: Китай отговаривает другие страны от участия в мирном саммите
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Зеленского, США поощряют страны участвовать в саммите мира в Швейцарии, а Китай — наоборот. Лидер рассказал, что участие в саммите уже подтвердили свыше 100 государств. Россия не приглашена на него
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Edgar Su / Reuters)

Китай пытается препятствовать участию других стран в мирном саммите по украинском конфликту в Швейцарии, заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает «Украинская правда».

«Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями», — заявил Зеленский.

Китай отказался участвовать в саммите, сообщали источники Reuters. Пекин призывал провести конференцию, которую бы поддержали и в Москве, и в Киеве.

На форуме президент Украины призвал азиатских лидеров присоединиться к участию в саммите, передавал Bloomberg. По словам Зеленского, свое присутствие на мероприятии на высоком уровне (лидеры или высокопоставленные представители) подтвердили 106 стран. Исходя из числа государств — членов ООН, в мире 193 страны, всего на саммит были приглашены делегации 160-ти.

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Фото:Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Мирный саммит пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. Как утверждал Зеленский, это сделано потому, что она может сорвать саммит. Он отмечал, что Москву привлекут через посредников на следующем этапе и что наработки с саммита через посредников будут переданы российской стороне, как это происходило при согласовании зерновой сделки через Турцию и ООН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России. Глава МИДа Сергей Лавров призывал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии.

Зеленский ранее анонсировал, что на саммите будут обсуждать три пункта украинской «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Остальные положения «формулы»: выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; энергетическая безопасность; противодействие экоциду (уничтожение флоры и фауны); недопущение эскалации и фиксация окончания конфликта. Россия исключала переговоры на основе этих пунктов, призывая учитывать «реалии на земле».

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Сингапур Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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