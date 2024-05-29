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Военная операция на Украине ,  
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Лавров призвал «мировое большинство» не участвовать в саммите в Швейцарии

Лавров призвал мировое большинство не участвовать в «мирном саммите» по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Лавров призвал «не поддаваться давлению» Запада и отказаться от участия в конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, цель мероприятия — «выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

«Мировое большинство» должно не поддаваться давлению западных стран и отказаться от участия в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии, считает глава МИД России Сергей Лавров. Его заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство.

По мнению Лаврова, целью конференции является «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта на Украине», а «выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума». Лавров также отметил «дестабилизирующие действия США и ЕС», которые, по его мнению, осуществляют «геополитическую и геоэкономическую экспансию на восток для распространения и закрепления своего доминирования». В частности, он назвал несостоятельными обвинения в адрес Москвы в дестабилизации ситуации на мировом рынке продовольствия.

Министр назвал причиной «развязывания Западом гибридной войны против России» ее самостоятельный внешнеполитический курс, направленный на «формирование более справедливого мирового порядка на основе принципов Устава ООН».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что на предстоящем саммите будут обсуждаться три пункта из его «формулы мира» — ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных по формуле «всех на всех» и возвращение детей, вывезенных в Россию. Наработки по итогам конференции пообещали передать Москве. К числу остальных условий Киева относятся восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, энергетическая безопасность, противодействие экоцида, недопущение эскалации и фиксация окончания конфликта. Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов в ноябре 2022 года.

Зеленский пообещал передать России наработки после саммита в Швейцарии
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Владимир Зеленский
Москва исключает переговоры на ее основе и призывает Киев учесть «реалии на земле». Речь идет о признании суверенитета России над Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в ее состав в 2014-м и 2022-м по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией.

В Кремле также считают бесперспективной предстоящую конференцию в Швейцарии без России. От участия в этом мероприятии отказались президенты ЮАР и Бразилии Сирил Рамафоса и Луис Инасиу Лула да Силва. «Мирный саммит» может пропустить и американский лидер Джо Байден из-за встречи с донорами его предвыборной кампании в Калифорнии, писал Bloomberg. Власти Китая неоднократно выступали за участие двух сторон конфликта в подобных мероприятиях и сравнивали встречи без России с «потемкинской деревней». Politico со ссылкой на источники утверждало, что Пекин бойкотирует конференцию в случае отказа от приглашения Москвы.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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