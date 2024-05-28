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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пообещал передать России наработки после саммита в Швейцарии

Зеленский пообещал передать России наработки после мирного саммита в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
На мирной конференции в Швейцарии будут в деталях разрабатывать три пункта «формулы мира» — ядерная и продовольственная безопасность, обмен всех военнопленных и возвращение украинских детей. Наработки по ним передадут России
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

После мирного саммита в Швейцарии Украина передаст России наработки по трем пунктам «формулы мира», которые планируется обсуждать на мероприятии, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Ранее глава государства говорил, что на саммите вынесут на обсуждение три пункта «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Остальные положения «формулы мира», представленные Зеленским в ноябре 2022 года: выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; энергетическая безопасность; противодействие экоцида (уничтожение флоры и фауны); недопущения эскалации и фиксация окончания конфликта.

Россия исключала переговоры на основе этих положений.

«Мы должны разработать [эти три пункта] в деталях, а затем передать российским представителям. Посмотрим, как они будут готовы их выполнять. После этого саммита и этих трех пунктов мы можем переходить к другим пунктам, да, сложным, да, непростым. Но, если эти три заработают, все остальное мы также сможем решить», — сказал он.

В качестве примера подобного взаимодействия Зеленский привел зерновую сделку, которая была заключена в июле 2022-го и год спустя прекратила действовать. По его словам, сначала соглашение прорабатывалось с выступавшими посредниками в нем президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые передавали наработки России и «от ее воли» зависело, выполнять их или нет.

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Политика
Владимир Зеленский

Мирный саммит пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. Как пояснял Зеленский, это сделано потому, что она может сорвать саммит. Он отмечал, что Москву привлекут через посредников на следующем этапе. На встречу приглашены делегации 160 стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России.

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Украина Владимир Зеленский мирные переговоры Швейцария
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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