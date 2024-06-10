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Военная операция на Украине ,  
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На конференцию по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 стран

На конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке зарегистрировались 90 стран
Сюжет
Военная операция на Украине
Бюргеншток
Бюргеншток (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Для участия в конференции по Украине, которая пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня, зарегистрировались 90 государств и организаций, половина из которых из Европы, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

«Речь идет не о пропаганде, а об основе гуманитарной помощи, предоставляемой Швейцарией, <...> и предоставлении платформы для начала диалога», — цитирует Амхерд агентство Associated Press.

Она добавила, что около половины участников — главы государств и правительств, но некоторые из гостей саммита представят организации, такие как ООН.

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В январе 2024 года Швейцария согласилась провести саммит по Украине, Россию на него не пригласили. Как пояснили власти Швейцарии, «на этом этапе» участие Москвы не нужно. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что нужно подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Киев передаст Москве наработки по трем пунктам украинской «формулы мира», которые планируется обсуждать в Швейцарии. Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении украинских детей, которых вывезли в Россию.

В Кремле предстоящую конференцию оценили как «абсолютно бесперспективную» для поиска путей урегулирования конфликта, поскольку она пройдет без участия России. Глава МИДа Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не поддаваться давлению западных стран и отказаться от участия в ней. По мнению Лаврова, целью конференции является не урегулирование конфликта на Украине, а «предъявление России неприемлемого ультиматума».

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Теги
Украина конференция Швейцария Виола Амхерд

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