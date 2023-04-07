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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что военные отслеживают заявления о контрнаступлении Киева

Дмитрий Песков: российские военные тщательно отслеживают заявления о контрнаступлении ВСУ
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что это может произойти в ближайшие недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает «РИА Новости».

«Это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию», — сказал Песков.

По его словам, Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.

О вероятном наступлении армии Украины в ближайшие недели госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Funke 7 апреля. Он также отметил, что в вопросе попыток вернуть Крым под контроль Киева властям Украины следует прислушиваться к мнению своего населения. «Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — сказал Блинкен.

В конце марта, выступая перед комитетом по ассигнованиям в конгрессе, Блинкен допускал, что Украина может избрать для возвращения утраченных регионов и «иные пути», кроме военного.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев и западные страны результаты голосования не признают и считают его присоединение аннексией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт и пересмотру не подлежит.

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5 апреля агентство Reuters сообщало, что Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы. Новые бригады формировало МВД, они будут сражаться вместе с регулярной армией.

Также в начале марта о контрнаступлении говорил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его оценке, оно должно было начаться через два месяца. В планы военных, по его словам, входит «измотать» российских военных в Артемовске (Бахмуте), а затем сосредоточиться в другом месте.

Теги
Дмитрий Песков Украина контрнаступление
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