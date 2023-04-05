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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о подготовке Киевом 40 тыс. бойцов для контрнаступления

МВД Украины подготовило восемь штурмовых отрядов в 40 тыс. человек для наступления
Бригады получили названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Карадаг». Их сформировало МВД.
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы, сообщает Reuters.

Новые бригады формировало МВД, они будут сражаться вместе с регулярной армией. Бригады получили названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Карадаг». 

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил агентству, что среди новобранцев есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие. По его словам, обучение гражданских лиц без опыта займет до четырех месяцев, а бывших полицейских и военнослужащих — два.

Украина начала набор в штурмовые отряды в начале февраля. На прошлой неделе глава МВД заявил, что «Гвардии наступления», целью которых станет возвращение под контроль утраченных территорий, почти сформированы. В Кремле, комментируя слова Клименко, отметили, что «Донбасс пока защищен не до конца», поэтому российская военная операция продолжится.

В начале марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что украинские войска могут перейти в контрнаступление через два месяца. О начале наступления весной сообщал и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Однако президент Владимир Зеленский в конце марта признал, что Киев пока не может начать контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и оружия.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
контрнаступление МВД Украины
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Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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