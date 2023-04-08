Кадыров заявил, что контрнаступление ВСУ будет на руку России

Рамзан Кадыров: контрнаступление Украины нам будет на руку по всем пунктам

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возможное контрнаступление Украины «будет на руку» Вооруженным силам России. Об этом он сказал в своем телеграм-канале.

«Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников нам будет на руку по всем пунктам. Ну, и как вишенка на торте — трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных», — написал Кадыров.

Он добавил, что в России к этому моменту сложилась «отличная обстановка», поскольку есть «консолидация общества», которой раньше не было.

Ранее The New York Times сообщила, что в Twitter и Telegram появились документы с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил накануне контрнаступления. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и обсудил мероприятия по предотвращению утечек. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк назвал эти документы «псевдосливом».

Украинские власти неоднократно говорили о контрнаступлении, которое, ориентировочно, должно пройти весной.