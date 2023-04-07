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Военная операция на Украине ,  
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Киев назвал «утечку данных» о наступлении ВСУ «псевдосливом»

Михаил Подоляк: «утечка данных» о наступлении ВСУ — «фотошоп и псевдослив»
Подоляк опроверг достоверность опубликованных в телеграм-каналах «документов» о наступлении украинской армии. По данным NYT, в них были не конкретные планы ВСУ, а только потребности Украины для военных действий
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Опубликованные в Twitter и Telegram «документы» Пентагона о планах Украины по контрнаступлению не являются достоверными, это проявление желания России сорвать действия украинской армии. Об этом заявил в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от «солсберовских приключений», «трехдневных планов» и других провалов — это фотошоп и «виртуальные псевдосливы», — написал он.

Подоляк пообещал, что настоящие планы скоро будут видны «на поле».

Об опубликованных документах сообщила The New York Times. Источники издания рассказали, что Пентагон начал расследование того, как были обнародованы документы с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил перед их планируемым наступлением.

Документы не содержат данных о месте и дате начала Украиной наступления, в них упоминаются сведения, что может потребоваться ВСУ для этой кампании по состоянию на 1 марта. Как отмечает газета, это может дать российской стороне косвенные «подсказки» о планах Киева.

Аналитики в беседе с NYT усомнились, что опубликованные документы подлинные. По их мнению, некоторые сведения могли намеренно исказить для дезинформации.

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Власти Украины не раз анонсировали планы начать наступление этой весной. По данным Reuters, специально для наступления ВСУ подготовили восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек. В Госдепартаменте объявляли, что Киев начнет действовать, вероятно, в ближайшие недели, а западные партнеры Украины помогут ему в попытках вернуть утраченные регионы.

В Кремле заверили, что тщательно отслеживают заявления о грядущем наступлении ВСУ. По данным представителя российского президента Дмитрия Песков, эти слова учитывают в Минобороны при планировании военной операции.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина наступление контрнаступление ВСУ Михаил Подоляк утечка документов
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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