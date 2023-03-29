Минобороны Украины назвало сроки контрнаступления с танками Leopard

В феврале-марте на Украину прибыли первые танки Leopard. Их могут использовать в контрнаступлении в апреле-мае, допустил министр обороны страны. Россия отмечала, что новые поставки Запада не изменят ситуацию на поле боя

Танк Leopard (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Танки Leopard, часть которых Украина уже получила от своих западных партнеров, могут быть использованы в ходе контрнаступления в апреле-мае, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью эстонскому телеканалу ERR.

«Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Она уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой [будет] самый подходящий момент, как они решат. <...> Думаю, мы сможем увидеть их в апреле-мае», — сказал министр.

По его словам, сроки начала контрнаступления зависят от погоды: земля весной влажная, по ней пройдут только гусеничные машины, пояснил Резников.

Министра спросили, как украинские солдаты оценивают танки Leopard. Глава Минобороны отметил, что разница этих машин со старыми, как между «жигулями» и «мерседесом».

О поставках Украине танков Leopard западные страны начали объявлять зимой. Обещанное число машин уже поступило от Польши (14 танков), Норвегии (восемь) и Германии (18). Немецкие танки прибыли 27 марта. Как заявили в Минобороны ФРГ, помимо машин, Украина получила комплекты боеприпасов и запчастей к ним, а также другую технику.



Позднее направить Leopard Киеву должны и другие государства. Например, в марте три танка должна направить Португалия, Испания обещает, что шесть танков поступят «после Пасхи», которая отмечается католиками 9 апреля, писала газета El Pais.

Россия считает, что из-за военной помощи стран НАТО Киеву альянс становится стороной конфликта на Украине. Кремль отмечал, что поставки танков и другой новой техники «не способны изменить ситуацию на месте», но доставят «больше бед государству Украина».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 24 марта заявил, что Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать вливание средств в вооружения для нее. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал 29 марта, что ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления в регионе, — это могут быть и сухопутная, и десантная операции.