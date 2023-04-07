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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен назвал сроки начала наступления Украины

Госсекретарь США Блинкен: наступление Украины может начаться в ближайшие недели
Власти Украины сами определяют, возвращать ли утраченные регионы, но следует прислушиваться и к мнению украинцев, сказал госсекретарь США. Он говорил, что Киев может избрать «иные пути» для возвращения территорий
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Наступление армии Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели, и в вопросе попыток возвращения под контроль Крыма украинскому правительству следует прислушиваться к мнению населения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Funke, пишет n-tv.

«Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также уточнил, что партнеры Украины придерживаются двух целей: помощи в организации наступления ВСУ, а также наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины. Он предупредил, что пока Россия не изменит свою политику, США и другие западные страны намерены оставить в силе «беспрецедентное давление с помощью санкций и экспортного контроля».

В конце марта, выступая перед комитетом по ассигнованиям в конгрессе, Блинкен не исключил, что Украина может избрать для возвращения утраченных регионов и «иные пути», кроме военного. «Я думаю, что на Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными путями», — пояснил он.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — заявили в начале апреля в офисе украинского президента. Там полагают, что возвращение полуострова займет до семи месяцев. В украинской разведке считают возможным взятие Крыма под контроль «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

Крым вошел в состав России весной 2014 года. Президент Владимир Путин называл полуостров сакральным местом для россиян. Осенью 2022 года Путин пообещал применять для обороны территории России «все средства», заверив, что «это не блеф».

В Киеве и большинстве стран мира считают Крым частью Украины. В Белом доме поясняли, что на основании этого не мешают ВСУ наносить удары по целям в Донбассе, Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

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Энтони Блинкен США Украина Госдепартамент США наступление контрнаступление Владимир Зеленский Крым

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Пространство выбора
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