Блинкен назвал сроки начала наступления Украины

Власти Украины сами определяют, возвращать ли утраченные регионы, но следует прислушиваться и к мнению украинцев, сказал госсекретарь США. Он говорил, что Киев может избрать «иные пути» для возвращения территорий

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Наступление армии Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели, и в вопросе попыток возвращения под контроль Крыма украинскому правительству следует прислушиваться к мнению населения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Funke, пишет n-tv.

«Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также уточнил, что партнеры Украины придерживаются двух целей: помощи в организации наступления ВСУ, а также наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины. Он предупредил, что пока Россия не изменит свою политику, США и другие западные страны намерены оставить в силе «беспрецедентное давление с помощью санкций и экспортного контроля».

В конце марта, выступая перед комитетом по ассигнованиям в конгрессе, Блинкен не исключил, что Украина может избрать для возвращения утраченных регионов и «иные пути», кроме военного. «Я думаю, что на Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными путями», — пояснил он.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — заявили в начале апреля в офисе украинского президента. Там полагают, что возвращение полуострова займет до семи месяцев. В украинской разведке считают возможным взятие Крыма под контроль «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».