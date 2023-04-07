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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский обсудил с военными предотвращение утечек о планах Украины

Зеленский на совещании с военными обсудил предотвращение утечек военных планов Украины
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с военными обсудил мероприятия по предотвращению утечек о планах сил обороны страны. Об этом сообщает офис Зеленского.

Ранее The New York Times сообщила, что в Twitter и Telegram появились документы с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил накануне контрнаступления. По данным издания, в документах содержится информация о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, по состоянию на 1 марта. Пентагон ведет расследование по этому поводу, писала газета. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал эти документы «псевдосливом».

Кремль, комментируя публикацию, заявил, что у Москвы нет «даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной». По его словам, российские военные отслеживают все заявления на счет планов Украины перейти в наступление.

Украинская сторона многократно заявляла, что планирует провести наступление. В конце марта министр обороны Алексей Резников говорил, что оно может состояться в апреле-мае, в нем будут использоваться полученные от Запада танки Leopard. В начале января начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ рассчитывают этой весной перейти к наступлению, на март он прогнозировал «самые жаркие» боевые действия.

Газета Politico писала со ссылкой на свои источники, что США в последние четыре-пять месяцев передавали Киеву все необходимое для наступления и теперь ожидают, что к маю он будет готов начать кампанию. В частности, о подготовке Украины к контрнаступлению говорил президент США Джо Байден в конце января.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад подталкивает Киев к скорейшему контрнаступлению, чтобы оправдать вливание большого количества финансовых средств и вооружения в страну.

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В Кремле сообщили, что власти отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинская армия может начать наступление для возвращения Крыма под контроль Киева в ближайшие недели. «Это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию», — подчеркнул Песков.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина утечка документов контрнаступление

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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