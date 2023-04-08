NYT сообщила об утечке документов США об Украине, Ближнем Востоке и Китае

Новая утечка произошла спустя сутки, как в Сети появились материалы о подготовке ВСУ к контрнаступлению (Украина назвала их «псевдосливом»). Теперь в интернете опубликовали более 100 документов, речь в них не только о Киеве

Слева направо: глава Минобороны Германии Борис Писториус, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, председатель Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

В интернете появилась новая партия американских секретных документов, которые касаются Украины, стран Ближнего Востока и Китая, а также борьбы с терроризмом, сообщает The New York Times.

По данным газеты, в пятницу, 7 апреля, более 100 документов были опубликованы в Twitter и других социальных сетях. Один из них датирован 23 февраля, на нем стоит пометка «Secret/Noforn» — это значит, что содержащиеся там данные не предназначены для передачи другим странам.

По словам опрошенных изданием чиновников и аналитиков, масштаб утечки конфиденциальных сведений может нанести «огромный ущерб». Сотрудники американской разведки назвали произошедшее «ночным кошмаром для Пяти глаз» (Five Eyes — разведывательный альянс, куда входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания).

Бывший сотрудник Пентагона и ЦРУ Мик Малрой заявил, что утечка представляет собой «значительную брешь в системе безопасности», которая может помешать планированию действий украинской армии. «Похоже, что это была преднамеренная утечка, допущенная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», — сказал он.

Накануне NYT сообщила, что в Twitter и Telegram появились документы с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил накануне контрнаступления. Там содержались сведения о некоторых подразделениях украинской армии, в том числе их подготовке в странах НАТО, количестве требующейся для них техники и сроках поставок вооружений. Эти данные косвенно могут дать «подсказки» российской стороне, писала газета.

В Пентагоне заявили, что изучают эти данные. NYT со ссылкой на представителей ведомства и сотрудников органов нацбезопасности пишет, что министерство ищет источник утечек. По данным газеты, она не могла произойти от украинской стороны, поскольку у Киева «нет доступа к конкретным планам» Пентагона.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что попавшие в Сеть данные являются «псевдосливом», это проявление желания России сорвать действия украинской армии. Настоящие планы Украины скоро будут видны «на поле», пообещал он. Ранее Подоляк призвал «не вестись» на оценки экспертов и публикации в СМИ о возможных сроках контрнаступления ВСУ, заявив, что это произойдет «в определенное время по определенному сценарию». 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными способы предотвращения утечек о планах сил обороны страны.

В Кремле, комментируя данные об утечках, заявили, что у России нет «даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО» в вооруженный конфликт Москвы и Киева.