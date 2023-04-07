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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала об утечке секретных документов США об украинском наступлении

NYT: Пентагон расследует утечку секретных документов США об украинском наступлении
Пентагон начал расследование после появления в Twitter и Telegram секретных документов об украинском наступлении. В них нет конкретного плана кампании, но есть сведения о численности войск и поставках техники им, пишет NYT
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Пентагон расследует утечку документов с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил перед их планируемым наступлением, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации США.

Издание указывает, что документы на этой неделе появились в Twitter и Telegram. Вашингтон работает над их удалением, пока это не удалось сделать.

В раскрытых данных нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление. Они содержат сведения о том, что может понадобиться Киеву для этой кампании, по состоянию на 1 марта, что косвенно может дать "подсказки" российской стороне, отмечает NYT. Среди таких данных - информация о некоторых подразделениях украинской армии, в том числе их подготовке в странах НАТО, количестве требующейся для них техники, в частности танков, сроках поставок вооружений и т. д.

Опрошенные газетой аналитики выразили сомнения в том, что документы полностью подлинны. Они допустили, что некоторые данные, например, о количестве потерь сторон, были изменены с целью дезинформации.

Украинская сторона не раз заявляла, что планирует провести наступление. Министр обороны Алексей Резников в конце марта сообщил, что оно может состояться в апреле-мае, в ходе него будут использованы полученные от Запада танки Leopard. Reuters сообщал, что Украина подготовила для контрнаступления восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек.

Газета Politico в марте писала со ссылкой на источники, что США в последние четыре-пять месяцев снабжали Киев необходимым для наступления оружием, и теперь ожидают, что к маю он будет готов начать кампанию. Наиболее вероятным направлением собеседники издания называли движение с севера в Донбасс.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что Запад подталкивает Украину к наступлению, чтобы оправдать вливание средств в ее вооружение. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что ВСУ скопили в регионе достаточную группировку для наступления.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США Пентагон утечка наступление
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