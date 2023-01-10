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Минюст Украины захотел изъять «украинские активы» Олега Дерипаски

Минюст Украины подал иск об обращении в госсобственность украинских активов Дерипаски
Минюст Украины решил обратить в доход государства автивы российского предпринимателя Олега Дерипаски, против которого Киев ранее ввел санкции. Среди таких активов — Николаевский глиноземный завод
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд страны об изъятии и передаче в собственность государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В октябре 2022 года Киев ввел против бизнесмена санкции.

Министерство называет Дерипаску «одним из самых богатых российских олигархов» и «приближенным» президента России, который находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Польши, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии и, как говорится в сообщении украинского ведомства, «контролирует или владеет значительными долями» групп компаний Rusal, «Базовый элемент», En+ Group. Также, по сообщению ведомства, Дерипаска «владеет Военно-промышленной компанией, контролирующей российские предприятия по производству бронетехники». «При этом часть алюминиевых изделий производится из сырья украинского происхождения, а именно — ООО «Николаевский глиноземный завод», — заявляет пресс-служба ведомства.

На Украине бизнесмену «через группы связанных компаний» в целом принадлежат значительные активы, говорится в публикации украинского Минюста. Среди них ведомство называет тот же Николаевский глиноземный завод, а также ООО «Глуховский карьер кварцитов», частные акционерные общества «Хустский карьер» и «Ежелевский карьер», ООО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» и другие предприятия.

«Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения к Высший антикоррупционный суд относительно взыскания его активов», — цитирует пресс-служба Минюста заместителя министра Ирину Мудру.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

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Согласно информации на сайте Rusal, Николаевский глиноземный завод принадлежал компании «Сибирский алюминий». После слияния «Сибала» с Millhouse Capital (Романа Абрамовича) была создана компания «Русал».

Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal в мае 2018 года, тогда же он вышел из совета директоров En+. Этот шаг в компании объяснили «защитой ее интересов и акционеров» после того, как США ввели санкции против ее основателя, самой UC Rusal, En+, «Евросибэнерго».

К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+ (материнская структура UC Rusal), в результате она упала с почти 70% до менее чем 45%. Бизнесмен, а также группа ГАЗ, которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в санкционном списке. Дерипаска пытался оспорить решение Минфина США о личных санкциях в суде, но не преуспел.

В августе 2022 года правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о передаче в пользу Украины и украинского народа имущества, принадлежащего российскому государству, российским компаниям, российским банкам или подсанкционным лицам. Ранее, в мае, Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают специальную операцию в Донбассе.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Тимофей Дзядко
Олег Дерипаска Украина
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