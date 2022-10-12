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Украина ввела санкции против Януковича, Дерипаски и экс-министра обороны

Также под санкции попал бизнесмен Сергей Курченко, все четверо находятся за пределами Украины. Ограничения предусматривают блокировку личных активов на Украине

Украина ввела санкции против бывшего президента Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски, а также украинских бизнесменов Сергея Курченко и Павла Лебедева. Последний в 2012-2014 годах был министром обороны Украины. Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Массовые протесты в Киеве привели к его бегству в Россию Янукович несколько раз пытался оспорить решение Верховной рады лишить его звания президента, последний иск он подал в январе этого года. Против экс-президента на Украине было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Янукович свою вину отрицал.

Павел Лебедев занимал пост министра обороны в кабинете Николая Азарова — также при президентстве Януковича — с декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. После победы оппозиционных сил Евромайдана был отправлен в отставку, тогда же уехал из Украины. С 2015 года вошел в руководство РСПП. В 2016 году объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.

Бизнесмена Сергея Курченко на Украине подозревают в том, что он занимался незаконной продажей сжиженного газа, который покупал по низким ценам, а затем перепродавал по рыночным, заявлял в декабре 2017 года на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Курченко, по его словам, нанес ущерб государству в размере 14 млрд гривен ($501 млн). Против него также введены санкции ЕС, как объясняли в Брюсселе, за то, что он после 2014 года взял под свой контроль ряд крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе.

РБК обратился за комментарием к Павлу Лебедеву и представителю Дерипаски.

В сентябре Украина также ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщал украинский президент Владимир Зеленский. 

До этого, в начале августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. Все имущество, которое планируется конфисковать, делится на три категории: имущество, которое принадлежит российскому государству; активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков. «Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — уточнял он.

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Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» Зеленский подписал 10 марта. Согласно документу изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Тогда документ касался только собственности юридических лиц.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Украина Виктор Янукович Сергей Курченко Олег Дерипаска

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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