Украина ввела санкции против Януковича, Дерипаски и экс-министра обороны
Украина ввела санкции против бывшего президента Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски, а также украинских бизнесменов Сергея Курченко и Павла Лебедева. Последний в 2012-2014 годах был министром обороны Украины. Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО.
Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц.
Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Массовые протесты в Киеве привели к его бегству в Россию Янукович несколько раз пытался оспорить решение Верховной рады лишить его звания президента, последний иск он подал в январе этого года. Против экс-президента на Украине было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Янукович свою вину отрицал.
Павел Лебедев занимал пост министра обороны в кабинете Николая Азарова — также при президентстве Януковича — с декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. После победы оппозиционных сил Евромайдана был отправлен в отставку, тогда же уехал из Украины. С 2015 года вошел в руководство РСПП. В 2016 году объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.
Бизнесмена Сергея Курченко на Украине подозревают в том, что он занимался незаконной продажей сжиженного газа, который покупал по низким ценам, а затем перепродавал по рыночным, заявлял в декабре 2017 года на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Курченко, по его словам, нанес ущерб государству в размере 14 млрд гривен ($501 млн). Против него также введены санкции ЕС, как объясняли в Брюсселе, за то, что он после 2014 года взял под свой контроль ряд крупных металлургических, химических и энергетических заводов в Донбассе, а его компания «Газ-Альянс» монополизировала добычу угля в регионе.
РБК обратился за комментарием к Павлу Лебедеву и представителю Дерипаски.
В сентябре Украина также ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщал украинский президент Владимир Зеленский.
До этого, в начале августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. Все имущество, которое планируется конфисковать, делится на три категории: имущество, которое принадлежит российскому государству; активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков. «Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — уточнял он.
Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» Зеленский подписал 10 марта. Согласно документу изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Тогда документ касался только собственности юридических лиц.