Власти Украины объявили о планах конфисковать 903 актива России

Киев намерен конфисковать активы, которые принадлежат российскому государству, подсанкционным гражданам и компаниям из России, а также российским банкам

Владимир Зеленский (Фото: dpa / ТАСС)

Украинское правительство утвердило указ президента Владимира Зеленского о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, все имущество, которое украинские власти намерены конфисковать, разделено на три категории:

имущество, которое принадлежит российскому государству;

активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России;

активы российских банков.

«Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — уточнил он.

Данные активы Киев намерен конвертировать в средства, которые будут направлены на оборону и восстановление страны. По словам Шмыгаля, это лишь первый шаг в государственной стратегии.

Следующим шагом должна стать конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины. Над этой задачей работает правительство Украины и офис президента с командами международных экспертов, партнеров и союзников, заключил он.

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Президент Украины 10 марта подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Тогда документ касался только собственности юридических лиц.

Однако в начале апреля Киев расширил действие закона в отношении физических лиц. В нем отдельно были упомянуты граждане России; лица, тесно связанные с Россией; компании, которые работают на Украине и бенефициаром которых является Россия.

Решения о конфискации имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины по представлению правительства.

В начале мая Зеленский вернул в Верховную раду закон о конфискации российских активов, внеся в него правки. Он отметил, что закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

Ранее глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко допускал, что власти Украины могут конфисковать активы Сбербанка и Проминвестбанка на общую сумму около $884 млн. «Это денежные средства, облигации внутреннего государственного займа, депозитные сертификаты», — уточнил он.

Президент Украины 23 мая также подписал закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине. Речь идет о физлицах и компаниях, которые «тем или иным способом» поддерживают специальную военную операцию.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс говорила, что Лондон «очень внимательно» рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их пострадавшим от боевых действий гражданам Украины или властям страны.

Власти Канады разработали законопроект, который позволяет продавать конфискованные активы попавших под санкции людей. Вырученные деньги могут быть использованы для восстановления иностранного государства, «пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности». Сенат страны одобрил законопроект 25 июня.

При этом в Минфине США указали, что конфискация активов российского ЦБ с юридической точки зрения была бы незаконной. «Учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости», — заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

В Кремле говорили, что если зарубежные страны примут меры по изъятию российских активов в пользу Киева, «это будет фактически прямое воровство», что потребует ответа Москвы. Президент России Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило».