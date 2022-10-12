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США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций

В США Генпрокуратура обвинила британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций
Британского бизнесмена обвинили по трем пунктам, по каждому из которых ему грозит до 20 лет лишения свободы. Генпрокуратура собирается добиваться его экстрадиции в США
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генпрокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно обвинила британского бизнесмена Грэма Бонем-Картера в помощи российскому предпринимателю Олегу Дерипаске с обходом санкций США, говорится в сообщении американского Минюста.

В Великобритании арестовали Бонем-Картера, США будут добиваться его экстрадиции.

По данным американского ведомства, британский бизнесмен с 2003 года работал на организации, связанные с Дерипаской, а также управлял его недвижимостью в Великобритании и Европе, включая дом на Белгравия-сквер в Лондоне.

С того момента, как в 2018 году против российского бизнесмена были введены санкции, между Бонем-Картером и Дерипаской был сговор, отмечает Минюст США. В обвинительном заключении говорится, что Бонэм-Картер участвовал в незаконных сделках на сумму более $1 млн для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски.

Так, в период с 2005 по 2008 год Дерипаска приобрел три объекта жилой недвижимости в США — два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне округ Колумбия. Объектами недвижимости управляла компания под названием Gracetown Inc. После того, как Вашингтон в апреле 2018 года ввел санкции в отношении бизнесмена, Дерипаска поручил Бонем-Картеру создать новую компанию для управления его имуществом. Менее чем через два месяца, в июле 2018 года, британский бизнесмен зарегистрировал компанию GBCM Limited.

В период с марта по декабрь 2021 года Бонем-Картер передавал платежи за содержание недвижимости в США, отмечают в американском Минюсте. «Бонем-Картер перевел платежи на общую сумму $1 043 964,30 с банковского счета в России, открытого на имя GBCM Limited, на банковские счета Gracetown Inc. в Нью-Йорке», — говорится в заключении.

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Gracetown Inc., в свою очередь, использовала средства для оплаты различных расходов, включая заработную плату персонала, налоги на недвижимость и другие услуги, а также для обслуживания и поддержания в рабочем состоянии недвижимости.

Также британского предпринимателя обвиняют в попытке незаконно передать произведения искусства, купленные Дерипаской, с аукциона в Нью-Йорке в Лондон, путем искажения информации, скрывающей право собственности Дерипаски на произведение искусства.

«Бонем-Картер обвиняется по трем пунктам обвинения: по одному пункту в сговоре с целью нарушения санкций США и уклонения от них, в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), по одному пункту в нарушении IEEPA и по одному пункту в мошенничестве с переводами», — говорится в сообщении.

По каждому из пунктов максимальное наказание составляет 20 лет тюремного заключения, подчеркнул Минюст США.

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Олег Дерипаска США Генпрокуратура санкции бизнесмен
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