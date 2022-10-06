Дерипаска отвел «нынешнему безумию» в мире еще три года

Через три года наступит этап, когда политики осознают, что международное право должны соблюдать все, а международные судебные институты должны быть деполитизированы, считает бизнесмен

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Происходящее сейчас в мире российский миллиардер Олег Дерипаска назвал безумием с «запредельным уровнем вранья и провокаций» и предсказал, что все закончится через 2,5–3 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам бизнесмена, затем произойдет пересмотр норм международного права, которое будут соблюдать все страны без исключения.

«Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии», — написал Дерипаска.

«Как только нынешнее безумие остановится, а судя по всему, сил и запала у всех хватит еще на 2,5–3 года, то главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами», — считает бизнесмен.

В то же время должна произойти полная деполитизация системы ООН и международных судебных институтов. Для этого необходимо, чтобы их штаб-квартиры регулярно переносились из страны в страну. «Чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения», — подчеркнул Дерипаска.

4 октября Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции, под которые тот попал в апреле 2018 года. Российский бизнесмен настаивал, что OFAC превысило свои полномочия, вводя ограничения, не связанные с чрезвычайным положением в стране, и требовал снятия с него американских санкций.

В июле миллиардер написал, что в глобальной экономической системе «завертелся бардак», причинами которого стали гонка вооружений, бюрократизация Евросоюза и строительство госкапитализма в России.

Ухудшение экономической ситуации, сообщил Дерипаска, произойдет из-за экономически неоправданных разрывов связей между странами Евразии, попыток «смены режима» в России и остановить экономический рост в Китае, а также из-за «превращения долларовой финансовой системы в смертоносное оружие посредством изощренных санкций». Он уверен, что индикатором тяжелой ситуации станет цена долговых бумаг США, которую назвал «уже зашкаливающей», и предупредил, что в ближайшее время «мы увидим ее на уровне выше 5–8% для различных сроков погашения».

«И это будет явным сигналом, что старой доброй экономической системы больше не существует. И у нас нет никакого иного выбора, кроме возврата к экономическим принципам, на которых Россия развивалась быстрее всего в своей современной истории, в 2002–2007 годах», — написал Дерипаска.