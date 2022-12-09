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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg назвал причину отказа Моди от ежегодной встречи с Путиным

Bloomberg: премьер Индии Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за Украины
Индии стало «невыгодно трубить о дружбе» с Россией из-за слов Путина о возможности применения ядерного оружия, пишет Bloomberg. Путин ранее говорил, что Россия не заинтересована в применении ядерного оружия
Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Hindustan Times / Imago / Global Look Press )

Индийский премьер Нарендра Мори отказался от проведения в этом году ежегодной встречи с российским президентом Владимиром Путиным из-за угрозы последнего «применить ядерное оружие на Украине», пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленного высокопоставленного чиновника. Его имя не называется.

Собеседник агентства пояснил, что отношения между Россией и Индией остаются прочными, однако Моди может быть невыгодным «трубить о дружбе» в это время.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Российский президент и индийский премьер встречались ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, исключением стал только 2020 год, тогда саммит отменили из-за распространения коронавируса. В Кремле подтвердили, что до конца этого года встречи Путина и Моди не планируется, передает ТАСС.

Решение Индии отказаться от саммита стало очевидным на сентябрьской встрече Путина и Моди в Узбекистане, рассказал Bloomberg знакомый с подготовкой встречи российский чиновник.

Тогда на встрече в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) индийский премьер заявил Путину, что сейчас «не эпоха войны». «И мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — добавил Моди. Президент России в ответ заверил, что знает об озабоченностях Индии по конфликту на Украине, и обвинил Украину в отказе от диалога.

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Позднее, в начале декабря, индийский премьер призвал изменить мышление и отказаться от подхода, в рамках которого выигрыш одной стороны обязательно связан с проигрышем другой. «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание; наша эра не должна быть эпохой войн!» — снова подчеркнул он.

Позицию Индии одобрили на Украине, назвав слова Моди обнадеживающими. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил в ближайшее время проводить более активную, но «тихую, закулисную дипломатию» по отношению к России для урегулирования конфликта. В ответ на сомнения журналиста министр указал, что «попробовать однозначно стоит» и, если бы Украина сдалась в первые дни боевых действий, этот разговор бы не состоялся.

Власти России регулярно делают заявления о готовности к переговорам: в МИДе отмечали, что не выдвигают предварительных условий для диалога, Кремль утверждает, что Киев «абсолютно отрицает переговоры». «Подождем — может быть, созреют какие-то необходимые условия», — говорил Путин. «Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — сказал его представитель Дмитрий Песков.

Власти Украины отказываются от диалога, считая, что российские власти настроены на перемирие и «передышку» перед новым наступлением. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — объяснял Кулеба. Главком ВСУ Валерий Залужный предупредил, что армия не пойдет на какие-либо компромиссы и переговоры до вывода войск России.

В конце сентября Путин пообещал защищать территориальную целостность России «всеми имеющимися средствами». Он заявил, что Запад использует «ядерный шантаж», указав: «наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО». При этом спустя месяц российский президент заверил, что в ядерном ударе для страны «нет никакого смысла» — ни политического, ни военного. Первой Россия ядерное оружие не применит, но угроза ядерной войны растет, считает Путин.

Bloomberg назвал причину отказа Моди от ежегодной встречи с Путиным
Bloomberg назвал причину отказа Моди от ежегодной встречи с Путиным



 

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Индия ядерное оружие Украина Нарендра Моди Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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