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Политика ,  
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Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны

Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, стратегия применения такого оружия «настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара», сказал президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«По поводу угрозы ядерной войны. Вы правы, она нарастает. По поводу того, что Россия не применит ни при каких обстоятельствах первой, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара», — сказал Путин.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Владимир Путин ядерное оружие

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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